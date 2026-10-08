به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با روز جهانی پست و آغاز هفته پست، شرکت ملی پست روز جمعه ۱۷ مهر با ارائه تخفیف ۵۰ درصدی سرویس اکسپرس، میزبان شهروندان در دفاتر پستی منتخب تهران است.

بر این اساس، باجه‌های قبول در روز جمعه این هفته از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر آماده ارائه خدمت به مشتریانی هستند که قصد دارند بسته‌ها و امانت‌های خود را به صورت سریع و اکسپرس ارسال کنند.

این ۱۷ دفتر شامل باجه‌های مرکزی مناطق پستی ۶ گانه تهران، نواحی پستی سعدی، شهید مفتح، شهرک قدس و آزادی و همچنین دفاتر پستی پل امامزاده معصوم، شهید خرمی، شهید آیت، تهرانسر، تجریش، پانزده خرداد و دفتر پستی ساعی است.