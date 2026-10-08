این روز‌ها عملیات هرس درختان بلند قامت و افراشته پالم در بلوار تاریخی معلم رامسر، جلوه‌ای متفاوت به این محور شاخص شهری بخشیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، این روز‌ها عملیات هرس درختان بلند قامت و افراشته پالم در بلوار تاریخی معلم رامسر، جلوه‌ای متفاوت به این محور شاخص شهری بخشیده و توجه هر رهگذر و گردشگری را به خود جلب می‌کند؛ درختانی که سال‌هاست بخشی جدایی‌ناپذیر از سیمای بصری و هویت این بلوار تاریخی به شمار می‌روند.

در جریان این عملیات، بیش از ۸۰۰ اصله درخت پالم در نقاط مختلف شهر رامسر هرس می‌شود که ۵۵۰ اصله از این درختان در امتداد بلوار تاریخی معلم قرار دارند.

مصطفی گلجاری‌مقدم، شهردار رامسر، با اشاره به جایگاه ویژه بلوار تاریخی معلم در ساختار شهری و گردشگری رامسر، این بلوار را یکی از گنجینه‌های کم‌نظیر گردشگری و فضای سبز مازندران و ایران دانست و اظهار کرد: درختان پالم این بلوار تنها عناصر فضای سبز شهری نیستند، بلکه بخشی از هویت، منظر و خاطره جمعی رامسر به شمار می‌روند و حفظ و نگهداری اصولی آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: هرس اصولی و دوره‌ای درختان، با هدف حفظ سلامت و پایداری آنها، ساماندهی تاج درختان، کاهش شاخه‌های خشک و فرسوده و ارتقای ایمنی شهروندان و گردشگران انجام می‌شود و تلاش مدیریت شهری بر این است که ضمن صیانت از پوشش گیاهی، سیمای تاریخی و چشم‌انداز منحصر‌به‌فرد بلوار نیز حفظ شود.

شهردار رامسر با تأکید بر اینکه فضای سبز تاریخی این شهر بخشی از سرمایه گردشگری رامسر محسوب می‌شود، تصریح کرد: بلوار معلم از معدود محور‌های شهری کشور است که همزمان واجد ارزش‌های تاریخی، معماری، طبیعی و گردشگری است و درختان کهنسال و شاخص آن، در کنار معماری و طراحی خاص بلوار، نقش مهمی در شکل‌گیری منظر متمایز این شهر گردشگرپذیر دارند.

گلجاری‌مقدم ادامه داد: ترکیب درختان بلند قامت، مسیر پیاده‌راه، چشم‌انداز جنگل و کوه از یک سو و امتداد مسیر تا ساحل دریای کاسپین از سوی دیگر، بلوار تاریخی معلم را به یک محور منحصر‌به‌فرد شهری تبدیل کرده است؛ محوری که حفظ کیفیت فضای سبز آن، در واقع صیانت از بخشی از هویت تاریخی و گردشگری رامسر است.

بلواری که جنگل را به دریا پیوند می‌دهد

بلوار تاریخی معلم، از مهم‌ترین عناصر تاریخی و منظر شهری رامسر است. شکل‌گیری این محور به اوایل دهه ۱۳۱۰ خورشیدی بطول دو‌کیلومتر بازمی‌گردد و همزمان با توسعه مجموعه گردشگری رامسر و احداث هتل قدیم شکل گرفت. این محور در ابتدا خیابانی برای عبور خودرو بود و در دهه‌های بعد، با ایجاد پیاده‌راه و ساماندهی فضای سبز، به یکی از شاخص‌ترین فضا‌های شهری و گردشگری رامسر تبدیل شد.

بلوار معلم در امتداد یک محور مستقیم، مجموعه تاریخی هتل‌ها را به سوی ساحل دریای کاسپین امتداد می‌دهد و با قرار گرفتن در میان فضای سبز، درختان و چشم‌انداز طبیعی، تصویری کم‌نظیر از پیوند جنگل، کوه و دریا را پیش روی گردشگران قرار می‌دهد.

اهمیت تاریخی این محور به اندازه‌ای است که «بلوار مقابل هتل‌های رامسر» در با شماره ۱۵۲۱ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است؛ اثری که امروزه با نام بلوار معلم شناخته می‌شود و از نماد‌های شناخته‌شده شهر رامسر به شمار می‌رود.

اکنون هرس صد‌ها اصله پالم در این محور تاریخی، علاوه بر ساماندهی فضای سبز، بار دیگر نگاه‌ها را به اهمیت درختان و پوشش گیاهی در حفظ منظر تاریخی و هویت شهری رامسر معطوف کرده است؛ درختانی که در کنار معماری و طبیعت پیرامون، بخشی از تصویری هستند که رامسر را در ذهن گردشگران ماندگار کرده است.

علی امیر مکرمی که کار هرس سخت این درختان را انجام می‌دهد گفت: مدت ۲۰ سال در کل ایران به این کار فعالیت دارم.

وی افزود: این درختان در بلوار معلم باتوجه به قدمت بالای تاریخی حدود ۱۰۰ سال و پیوند جنگل هیرکانی به دریای کاسپین در ایران و خاورمیانه بی نظیر است.

وی اظهار داشت: این بلوار با درختان پالم بسیار کهن در واقع تابلوی زیبای گردشگری و فضای سبز بی نظیر در کشور ما هست.

گردشگران داخلی و خارجی نیز از این بلوار و شهر رامسر به عنوان بهشت یاد می‌کنند و از اقدام شهرداری رامسر در هرس و زیباسازی قدردانی کردند.