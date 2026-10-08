به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این برنامک به همت قرارگاه سایبری و فضای مجازی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ناحیه مقاومت بسیج درچه و با همکاری شهرداری درچه، مرکز فرهنگی بشارت و جمعی از بسیجیان و با هدف زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای والامقام شهر درچه، معرفی ابعاد مختلف زندگی و سیره شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده طراحی و تولید شده است.

در این برنامک، مجموعه‌ای از اطلاعات مربوط به شهدای شهر درچه، از جمله زندگی‌نامه و مشخصات شهدا، وصیت‌نامه‌ها و خاطرات گردآوری شده است تا کاربران بتوانند در فضایی یکپارچه و قابل دسترس، با زندگی و سیره شهدای این شهر بیشتر آشنا شوند.

کاربران می‌توانند با استفاده از شاخص‌هایی همچون دوره جهاد یا شهادت، گلزار شهید، سال شهادت، ماه شهادت، سن شهید، عملیات، محل شهادت، قشر شهید و دیگر معیار‌های موجود، جست‌وجوی خود را محدود و در کوتاه‌ترین زمان به اطلاعات شهید یا شهدای موردنظر دسترسی پیدا کنند.