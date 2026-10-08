به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رویداد تخصصی صبا با محوریت همسان گزینی ازدواج به مدت دو روز در بیرجند و با شرکت بیش از ۱۵۰ نفر از فعالان و واسطه گران و کنشگران حوزه ازدواج از سراسر استان برگزار می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی گفت: مردم خراسان جنوبی، متدین و ولایتمدار هستند و همواره در صحنه‌های مختلف مذهبی، فرهنگی و سیاسی حضور فعال و پرشکوه دارند.

هاشمی افزود: استان خراسان جنوبی علاوه بر این مسائل در حوزه ازدواج و رشد جمعیت سرآمد و از نظر آمار طلاق در رده‌های پایین است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: استان خراسان جنوبی اولین استانی است که رویداد تخصصی صبا را برگزار می‌کند که با حضور ۶ تن از اساتید و مربیان برجسته کشوری آموزش‌های لازم ارائه می‌شود.