به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان با حضور در برنامه «تهران ۲۰» شبکه تهران، ضمن تبریک هفته فرهنگی تهران، اظهار کرد: در برابر تصویری که برخی رسانه‌های جهانی می‌خواهند از تهران به‌عنوان شهری جنگی و جنگ‌زده ارائه کنند، باید تصویری از واقعیت‌های امروز تهران به جهان مخابره کنیم. از سفرای مستقر در تهران و خانواده‌هایشان دعوت شده است تا در یک تور یک‌روزه، از جاذبه‌های گردشگری، علمی و دیگر ظرفیت‌های تهران بازدید کنند.

استاندار تهران ادامه داد: بیش از ۱۵۰ خبرنگار داخلی و خارجی این رویداد تهران‌گردی را پوشش خواهند داد تا پیام صلح، ثبات، آرامش، اقتدار و صلابت مردم تهران به جهان منتقل شود. مردم تهران در سخت‌ترین شرایط جنگی، با حضور در میدان‌ها و خیابان‌ها و حمایت از ایران، انقلاب اسلامی و بیعت با رهبری، استواری خود را نشان دادند.

آب، خط قرمز تهران

وی درادامه با تأکید بر ضرورت توجه به محدودیت‌های تهران اظهار کرد: آب، خط قرمز ما برای اداره تهران است. با توجه به سیاست‌های دولت و مصوبات اخیر، بارگذاری جمعیت و توسعه استان باید در چارچوب ظرفیت‌های موجود مدیریت شود.

استاندار تهران افزود: هفته گذشته، طرح ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و البرز در ۲۴ بند به تصویب دولت رسید. بر این اساس، بارگذاری جمعیت مانند گذشته نخواهد بود و باید بر مبنای رشد طبیعی جمعیت و طرح‌های جامع مصوب انجام شود؛ افزایش تراکم و توسعه افقی و عمودی خارج از این چارچوب نیز مجاز نخواهد بود.

توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در دستور کار

معتمدیان ادامه داد: توسعه صنعتی تهران محدود شده و صرفاً استثنا‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است. جهت‌گیری اصلی توسعه استان، شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع پیشرفته است و گردشگری نیز باید به‌صورت مدیریت‌شده و متناسب با شرایط تهران توسعه یابد.

وی درباره علت نامگذاری چهاردهم مهرماه به‌عنوان روز تهران گفت: سال‌هاست شورای فرهنگ عمومی کشور برای شهر‌های مختلف، روز‌ها و هفته‌های فرهنگی نامگذاری کرده است، اما تهران با وجود جایگاه ویژه خود، در این چارچوب تعیین تکلیف نشده بود؛ هرچند پیشنهاد‌هایی از سال ۱۳۹۵ در ادوار مختلف شورای اسلامی شهر تهران مطرح شده بود.

استاندار تهران افزود: این موضوع در شورای فرهنگ عمومی استان، به ریاست حجت الاسلام ابوترابی‌فرد، مطرح شد و با اجماع اعضا، چهاردهم مهرماه به‌عنوان «روز تهران» و آغاز «هفته فرهنگی تهران» به تصویب رسید. مصوبه برای طی مراحل بعدی به شورای فرهنگ عمومی کشور ارسال شد و این شورا نیز با کلیات آن موافقت کرد.

کسی منکر مشکلات تهران نیست

معتمدیان همچنین با تشریح مبنای تاریخی این نامگذاری بیان کرد: در سال ۱۲۸۶، جایگاه تهران به‌عنوان پایتخت ایران در اصل چهارم متمم قانون اساسی تصریح شد و همین ثبت قانونی، مبنای انتخاب روز تهران قرار گرفت. تهران پیش از آن و در دوره آقامحمدخان قاجار نیز پایتخت بود، اما برای این نامگذاری، رسمیت یافتن جایگاه پایتخت در قانون ملاک قرار گرفت.

وی با اشاره به پیشینه تهران در دوره صفویه، محصور شدن شهر در زمان شاه‌طهماسب و جایگاه آن به‌عنوان یکی از مراکز اقتصادی و سیاسی آن دوره، گفت: نامگذاری روز تهران پس از حصول اجماع، تصویب و ابلاغ شد و سال گذشته نخستین دوره برنامه‌های هفته فرهنگی تهران با همکاری دستگاه‌های مختلف برگزار شد.

استاندار تهران در توصیف شرایط پایتخت اظهار کرد: ممکن است با مطرح شدن نام تهران، ابتدا موضوعاتی مانند شلوغی، ترافیک، آلودگی هوا، مشکلات زیست‌محیطی و فرونشست در ذهن مردم شکل بگیرد. کسی منکر این مشکلات نیست؛ تهران که حدود ۲۰۰ سال پیش نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر جمعیت داشت، امروز بیش از ۱۰ میلیون نفر جمعیت دارد و بارگذاری جمعیت در آن حدود ۱۰۰ برابر شده است.

معتمدیان افزود: بارگذاری جمعیت در تهران بیش از توان اکولوژیک آن بوده و در برخی سرانه‌ها نیز با عقب‌ماندگی مواجه هستیم؛ با این حال، تهران ویژگی‌های طبیعی و اقلیمی متمایزی دارد که باید به آنها توجه کرد.

تنوع قومی و اقلیمی از سرمایه‌های مهم استان تهران

وی همچنین با اشاره به قرار گرفتن تهران در دامنه جنوبی البرز و برخورداری از سه پهنه اقلیمی، بیان کرد: شمال، شمال‌غرب و شمال‌شرق تهران دارای اقلیم کوهستانی است. ارتفاعات بالای ۳۰۰۰ متر، از جمله توچال، زمستان‌های طولانی و برف‌گیر و تابستان‌های خنک دارند. بخش‌هایی از دماوند، فیروزکوه، آبسرد، آبعلی و پیرامون لواسانات نیز در پهنه اقلیم کوهپایه‌ای قرار می‌گیرند.

استاندار تهران، تنوع قومی را از سرمایه‌های مهم استان دانست و گفت: تهران امروز با تهران دیروز متفاوت است. اقوام مختلف ایرانی، از لر، کرد و آذری تا بلوچ، فارس و عرب، در شهر و استان تهران در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. در نگاه حاکمیت، این تنوع قومی فرصتی بی‌بدیل و سرمایه‌ای بزرگ است.

معتمدیان ادامه داد: در میان همه اقوام و گروه‌های جمعیتی تهران، متخصصان و افراد توانمند حضور دارند و صاحبان مشاغل مختلف نیز فعالیت می‌کنند. همه اقوام در تهران فرصت کار، پیشرفت و ساختن زندگی خود را داشته‌اند و دارند و این، ظرفیت بزرگی برای استان است.

بیش از ۵۰ درصد ظرفیت‌های صنفی فرهنگی کشور در تهران است

وی درباره زیرساخت‌های فرهنگی تهران اظهار کرد: حدود ۳۵ هزار مرکز فرهنگی، شامل چاپخانه‌ها، انتشارات، آموزشگاه‌ها، مطبوعات و سایر مجموعه‌ها، در تهران فعال هستند و بیش از ۵۰ درصد ظرفیت‌های صنفی فرهنگی کشور در این استان قرار دارد.

استاندار تهران افزود: ۵۰۰۰ چاپخانه، ۹۰۰۰ انتشاراتی و ۳۴۰۰ مؤسسه فرهنگی و هنری در تهران فعالیت می‌کنند و ۴۰ درصد مطبوعات کشور نیز در استان تهران منتشر و توزیع می‌شود.

معتمدیان با اشاره به برگزاری جشنواره‌های بین‌المللی تئاتر و هنر‌های تجسمی در تهران گفت: در هر شبانه‌روز، ۱۵۰ اجرای تئاتر با مجوز و با مشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی در شهر تهران برگزار می‌شود. بیش از ۱۰ برنامه موسیقی و کنسرت دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز اجرا می‌شود.

وی حضور هنرمندان و چهره‌های فرهنگی، دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و مراکز آموزش هنر را از دیگر ویژگی‌های تهران برشمرد و تأکید کرد: این ظرفیت‌ها، جایگاه فرهنگی تهران را متمایز کرده و باید بتوانیم از آنها بیشتر بهره ببریم.

استان تهران قلب تپنده اقتصادی و آموزشی ایران

استاندار تهران با توصیف تهران به‌عنوان «قلب تپنده اقتصاد ایران» بیان کرد: حدود یک‌سوم تولید ناخالص داخلی کشور در استان تهران شکل می‌گیرد. این جایگاه، حاصل زیرساخت‌های اقتصادی است که در سال‌های گذشته و سال‌های اخیر ایجاد شده است.

معتمدیان افزود: بیش از ۵۲ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان و ۷۲ درصد کارخانه‌های نوآوری کشور در تهران مستقر هستند. حضور ۱۸ دانشگاه مرجع و ۷۰ درصد نخبگان، از پشتوانه‌های این ظرفیت است؛ با این حال، بزرگ‌ترین سرمایه تهران، نیروی انسانی آن، به‌ویژه جوانان توانمند و آماده کار و تلاش است.

وی با اشاره به موفقیت جوانان و نوجوانان در المپیاد‌های علمی و رقابت‌های ورزشی بین‌المللی گفت: این موفقیت‌ها، بخشی از ظرفیت سرمایه انسانی تهران را نشان می‌دهد. بیشترین واحد‌های اقتصادی و ظرفیت‌های صنعتی کشور در استان قرار دارد و شهرک صنعتی شمس‌آباد نیز به‌عنوان بزرگ‌ترین شهرک صنعتی خاورمیانه در تهران مستقر است.

استاندار تهران ادامه داد: بیش از ۵۲ درصد سپرده‌گذاری بانکی کشور در بانک‌های تهران انجام می‌شود و بیش از ۵۲ درصد مالیات تحقق‌یافته کشور را اقتصاد استان تأمین می‌کند. همچنین ۲۵ درصد واحد‌های صنفی کشور در تهران فعالیت دارند که نشان‌دهنده نقش برجسته استان در اقتصاد ملی است.

معتمدیان با تأکید بر جایگاه ملی بازار تهران اظهار کرد: بازار بزرگ تهران، شبکه‌ای متصل به همه استان‌هاست و در تأمین کالا‌های مورد نیاز سراسر کشور نقش دارد. اهمیت بازار تهران، علاوه بر اقتصاد، به نقش‌آفرینی اجتماعی آن در یکی دو قرن اخیر نیز بازمی‌گردد.

وی افزود: بازار تهران در انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن نفت، پیروزی انقلاب اسلامی، پشتیبانی از هشت سال دفاع مقدس و امدادرسانی در بلایا و حوادث طبیعی نقش داشته است. در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نیز نقش بازاریان تعیین‌کننده بود؛ با وجود تمرکز ۴۵ درصد توان دشمن بر تهران، مردم در تأمین کالا‌های اساسی احساس کمبود نکردند.

تهران از گسترده‌ترین شبکه‌های درمانی در خاورمیانه برخوردار است

استاندار تهران همچنین درباره ظرفیت‌های گردشگری استان گفت: تهران دارای ۹۴ اثر تاریخی ثبت ملی و دو اثر ثبت جهانی است. کاخ گلستان و مجموعه قلعه‌سنگی پرند از آثار ثبت‌شده جهانی هستند و این ظرفیت‌ها، زمینه توسعه گردشگری را فراهم کرده‌اند.

معتمدیان، گردشگری سلامت را از دیگر فرصت‌های اقتصادی استان دانست و بیان کرد: تهران از گسترده‌ترین شبکه‌های درمانی در خاورمیانه برخوردار است و وجود بیمارستان‌های فوق‌تخصصی و پزشکان حاذق، ظرفیت مهمی برای توسعه گردشگری درمانی ایجاد کرده است. این موضوع با همکاری وزارت بهداشت و وزارت گردشگری پیگیری می‌شود و علاوه بر درآمد ارزی، در چارچوب اقتصاد سبز اهمیت دارد.

وی در پاسخ به موضوع محدود بودن فرصت بازدید مردم از مجموعه‌های تاریخی گفت: بسیاری از ظرفیت‌های تهران حتی برای مردم استان نیز به‌خوبی شناخته نشده است. بخشی از مشکل به شیوه مدیریت این مجموعه‌ها بازمی‌گردد؛ زیرا مدیریت بسیاری از مراکز مهم تاریخی در اختیار وزارتخانه‌هاست.

استاندار تهران افزود: با وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و معاون اول رئیس‌جمهور وارد مذاکره شده‌ایم و طرحی آماده شده است تا تصدی‌گری این مجموعه‌ها از وزارتخانه‌ها به ادارات کل استانی واگذار شود. اداره کل استانی با برخورداری از ساختار، نیرو و امکانات می‌تواند متناسب با شرایط و نیاز‌های مردم تصمیم بگیرد و امکان بهره‌مندی بهتر آنان را فراهم کند.

معتمدیان با تأکید بر توسعه مدیریت‌شده گردشگری ادامه داد: تقویت زیرساخت‌ها باید هم زمینه حضور گردشگران خارجی و هم استفاده مردم استان از ظرفیت‌های گردشگری را فراهم کند. تهران در حوزه مراکز اقامتی به تحول و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیاز دارد و برای رسیدن به استاندارد مطلوب میزبانی رویداد‌های بین‌المللی، به حداقل ۱۰۰ هتل اقامتی نیاز داریم.

وی با اشاره به همکاری شهرداری تهران و وزارت گردشگری گفت: تفاهم‌نامه‌ها، بسته‌های تشویقی و معافیت‌های پیش‌بینی‌شده از سوی شورا و شهرداری تهران، باید زمینه توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری و تکمیل زیرساخت‌های گردشگری را فراهم کند.

تهران در بهره‌وری کشاورزی رتبه نخست دارد

استاندار تهران درباره بخش کشاورزی اظهار کرد: استان تهران با مساحت ۱۳ هزار و ۸۰۰ کیلومترمربع، از نظر وسعت در رتبه سی‌ام کشور و پس از البرز از کم‌مساحت‌ترین استان‌هاست، اما در بهره‌وری کشاورزی رتبه نخست را دارد.

معتمدیان افزود: بیش از ۵۵۰۰ هکتار گلخانه در استان وجود دارد که بخش مهمی از آن در شهرستان‌های جنوبی و شرقی شکل گرفته است. توسعه گلخانه‌ها و مکانیزه کردن سامانه‌های آبیاری، از عوامل ارتقای بهره‌وری کشاورزی تهران است.

وی با تشریح وضعیت مصرف آب گفت: در حالی که سهم کشاورزی از مصرف آب در دیگر استان‌ها حدود ۹۰ درصد است، این سهم در تهران ۴۸ درصد است. از سوی دیگر، سهم آب شرب از منابع آب تجدیدپذیر که در استان‌ها حدود ۶ تا ۷ درصد است، در تهران به بیش از ۴۲ درصد می‌رسد؛ موضوعی که با جمعیت بالا و بارگذاری جمعیتی ارتباط دارد.

استاندار تهران، موقعیت ارتباطی استان را از مزیت‌های اقتصادی آن برشمرد و بیان کرد: تهران از دسترسی جاده‌ای، ریلی و هوایی به استان‌های کشور برخوردار است. وجود فرودگاه‌های ملی و بین‌المللی و راه‌اندازی بندر خشک آپرین، امکان اتصال به کریدور‌های ریلی کشور را تقویت کرده و به اقتصاد استان کمک کرده است.

وضعیت مطلوب تهران در برخی شاخص‌ها

معتمدیان همچنین با اشاره به راه‌اندازی منطقه آزاد در پیرامون شهر فرودگاهی گفت: این ظرفیت می‌تواند نقش بیشتری در اقتصاد کشور، منطقه و استان داشته باشد. وضعیت گمرکات و زیرساخت‌های ارتباطی نیز از فرصت‌های مهم اقتصادی تهران است.

وی درباره وضعیت زیرساخت‌های خدماتی اظهار کرد: تهران در برخی شاخص‌ها وضعیت مطلوبی دارد؛ از جمله با اقدامات بنیاد مسکن، وضعیت مقاوم‌سازی در مناطق روستایی بالاتر از میانگین کشوری است و در حوزه راه‌های روستایی نیز شرایط بهتری داریم.

استاندار تهران افزود: در شهر تهران، به دلیل فعالیت حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ بیمارستان دولتی، خصوصی و متعلق به نیرو‌های مسلح، سرانه درمانی بالاتر از میانگین کشور است، اما در شهرستان‌ها و شهر‌های تابعه وضعیت مطلوب نیست. با ادامه برنامه‌های آغازشده در دولت‌های گذشته و توجه ویژه رئیس‌جمهور و تخصیص منابع در این دوره، تکمیل ۱۶ مرکز درمانی در دستور کار است که ۶۸۰۰ تخت بیمارستانی اضافه خواهد کرد.

معتمدیان با اشاره به بازدید خود از یکی از مجموعه‌های تصفیه فاضلاب در ری گفت: در این مجموعه، بخشی از فاضلاب شمال‌غرب و شمال‌شرق تهران جمع‌آوری و تصفیه می‌شود و پساب تولید می‌کند. در مراحل بعد، از فاضلاب گاز تولید و ذخیره می‌شود و با استفاده از سامانه‌های تولید برق، این گاز به برق تبدیل می‌شود.

وی ادامه داد: لجن و پسماند حاصل از تصفیه نیز با فناوری‌های جدید و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به کود قابل صادرات تبدیل می‌شود و ظرفیت ارزآوری دارد. این پروژه با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۶ همت، ۹۴ تا ۹۵ درصد پیشرفت دارد و امیدواریم با تلاش وزارت نیرو و پیگیری و رفع موانع در استان، در دهه فجر افتتاح شود؛ پروژه‌ای که در نوع خود در خاورمیانه بی‌نظیر است.

استاندار تهران تأکید کرد: با وجود محدودیت‌های مالی، تحریم‌ها و جنگ با رژیم صهیونیستی و آمریکا، اجازه ندادیم روند توسعه و اقدامات عمرانی در تهران، که خط مقدم بود، متوقف شود؛ بلکه این روند شتاب بیشتری گرفته است.

معتمدیان درباره زیرساخت‌های آموزشی گفت: در ابتدای دولت، در این حوزه با مشکلات جدی مواجه بودیم، اما اکنون بیش از ۳۰۰۰ کلاس درس احداث شده و ۳۰۰۰ کلاس دیگر در حال احداث است. جایگاه آموزشی استان نیز حدود ۹ پله ارتقا یافته و امیدواریم سال آینده از محرومیت آموزشی خارج شویم و در شمار استان‌های برخوردار قرار بگیریم.

متروی تهران با ۳۱۰ کیلومتر خط فعال

وی با اشاره به وضعیت حمل‌ونقل عمومی بیان کرد: سهم مترو از جابه‌جایی‌ها، با رایگان شدن خدمات در شرایط اخیر، از ۷.۴ درصد به ۹.۶ درصد رسیده که افزایش ۲.۲ واحد درصدی را نشان می‌دهد. متروی تهران با ۳۱۰ کیلومتر خط در قالب هفت خط، ۱۶۳ ایستگاه فعال، ۲۱۷ قطار و ۱۵۲۱ واگن خدمت‌رسانی می‌کند.

استاندار تهران افزود: شهرداری تهران با حمایت وزارت کشور و شورای اسلامی شهر، برنامه‌هایی برای توسعه خطوط جدید، از جمله خطوط ۸ و ۹، و خرید قطار و واگن دارد. همچنین ۱۴۵ هزار تاکسی و ۸۰۰۰ اتوبوس درون‌شهری در سطح استان فعال هستند و ۹ خط اتوبوس تندرو نیز در تهران خدمت‌رسانی می‌کند.

معتمدیان با بیان اینکه ۴۳ درصد سفر‌های استان شغلی است، گفت: این موضوع مورد توجه رئیس‌جمهور قرار گرفته و برنامه‌هایی در دولت در حال تدوین و ابلاغ است. روزانه ۲۰ میلیون سفر در شهر تهران انجام می‌شود و در تصویر کلی، حدود ۳۰ درصد حمل‌ونقل عمومی و حدود ۷۰ درصد حمل‌ونقل شخصی است؛ وضعیتی که باید تغییر کند.

وی در تشریح سهم شیوه‌های جابه‌جایی اظهار کرد: ۵۸ درصد سفر‌ها با خودرو‌های شخصی، ۹ درصد با موتورسیکلت، ۱۷ درصد با تاکسی، ۶.۴ درصد با اتوبوس و ۹.۶ درصد با مترو انجام می‌شود. با سیاست‌های جدید باید سهم خودرو‌های شخصی کاهش یابد و زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی متناسب با جمعیت تقویت شود.

شهرداری تهران نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را دنبال کند

استاندار تهران با اشاره به عمر بالای تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها و وضعیت نامطلوب حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ناوگان گفت: نوسازی حمل‌ونقل عمومی، زنجیره‌ای از آثار را در کیفیت زندگی، ترافیک، مصرف انرژی و سوخت و کاهش آلایندگی به همراه دارد.

معتمدیان افزود: مجوز‌های لازم صادر و زمینه فراهم شده است تا سرمایه‌گذاران با منشأ ارز خارجی، خودرو‌های برقی و هیبریدی دارای استاندارد‌های بین‌المللی را با قیمت مناسب‌تر وارد کنند. سرمایه‌گذاران از طریق منطقه آزاد و گمرکات در حال واردات هستند و شهرداری تهران نیز برنامه واردات، جایگزینی و نوسازی حدود ۱۵۰ هزار تاکسی را دنبال می‌کند.

وی در تشریح برنامه‌های هفته فرهنگی تهران گفت: برای نخستین بار، همزمان با چهاردهم مهرماه، «زنگ تهران» در مدارس تهران نواخته شد. سخنرانان در مدارس به معرفی قابلیت‌ها و توانمندی‌های تهران پرداختند و معلمان نیز حداقل ۲۰ دقیقه از کلاس را به معرفی جایگاه و ظرفیت‌های پایتخت اختصاص دادند.

استاندار تهران با قدردانی از مشارکت شهرداری تهران، مناطق شهرداری، مجموعه میراث فرهنگی و گردشگری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کتابخانه‌ها و دیگر دستگاه‌های فرهنگی بیان کرد: برنامه‌های تهران‌گردی برای دانش‌آموزان، دانشجویان و رسانه‌ها با هدف معرفی جاذبه‌های طبیعی، سیاحتی و گردشگری، نشست‌های تهران‌پژوهی با حضور پژوهشگران و مسابقات عکاسی و نقاشی در این هفته برگزار می‌شود.

معتمدیان افزود: موزه‌هایی که امکان ارائه خدمت دارند، تخفیف‌های ویژه پیش‌بینی کرده‌اند و سینما‌ها و مراکز نمایش نیز در این ایام تخفیف‌هایی برای مردم در نظر گرفته‌اند. نشستی با حضور نخبگان علمی، مدال‌آوران المپیاد‌های بین‌المللی، از جمله المپیاد نجوم، افتخارآفرینان ورزشی و مقامات ارشد کشور نیز پیش‌بینی شده است.