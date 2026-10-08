به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین در بازدید میدانی از طرح‌های نهضت ملی مسکن گفت: آماده‌سازی ۲ هزار واحد در اولویت قرار دارد.

جواد حق‌لطفی همچنین بر تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها و آماده‌سازی معابر طرح‌های نهضت ملی مسکن استان تأکید کرد و افزود: تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌ها هم‌زمان با روند اجرای واحد‌های مسکونی ضروری است تا شرایط برای بهره‌برداری از واحد‌های تکمیل شده، فراهم شود.

وی با اشاره به جایگاه خوب استان قزوین در ارزیابی سامانه پایش، بر تامین و تکمیل شبکه‌های آب، برق، گاز و فاضلاب نیز تاکید کرد.