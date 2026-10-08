بازار مصالح ساختمانی امروز (۱۶ مهر ۱۴۰۵)، با نوسان قیمت تیرآهن و میلگرد همراه شد؛ برخی مقاطع افزایش نرخ داشتند، تعدادی کاهش یافتند و قیمت سیمان نیز در محدوده نرخ‌های قبلی باقی ماند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بررسی قیمت‌ها در بازار تیرآهن نشان می‌دهد نرخ محصولات مختلف امروز روند یکسانی نداشت.

تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با ۳ هزار تومان کاهش، به ۱۲۷ هزار و ۲۷۰ تومان رسید و تیرآهن ۱۸ این شرکت نیز با همین میزان افت، ۱۳۶ هزار و ۳۶۰ تومان معامله شد.

در مقابل، تیرآهن ۱۴ ظفر بناب و تیرآهن ۱۴ شاهین بناب هر کدام هزار تومان افزایش قیمت داشتند و به‌ترتیب ۱۱۲ هزار و ۳۶۳ تومان و ۱۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت‌گذاری شدند.

تیرآهن ۱۴ یزد نیز ۱۱۴ هزار و ۹۰ تومان و تیرآهن ۱۸ نرمال ۱۲۰ هزار تومان معامله شد.

تیرآهن‌های ۱۴ و ۱۶ فایکو نیز با ۵۰۰ تومان افزایش، هر کدام ۱۱۰ هزار تومان قیمت داشتند.

افزایش و کاهش همزمان نرخ در بازار میلگرد

بازار میلگرد نیز امروز شاهد تغییرات متفاوت قیمت میان محصولات مختلف بود، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان با نرخ ۱۲۵ هزار تومان معامله شد.

میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با ۲ هزار تومان کاهش به ۱۰۷ هزار و ۲۷۰ تومان رسید، در حالی که میلگرد ۱۲ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش با ۲ هزار تومان افزایش، ۱۱۱ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

میلگرد ۱۲ آجدار قائم‌رازی ۱۱۷ هزار و ۸۲۰ تومان، میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد ۱۲۳ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد ۱۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان معامله شدند.

همچنین میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان ۱۱۰ هزار و ۹۱۰ تومان، میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفر بناب ۱۰۶ هزار و ۹۱۰ تومان، میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان ۱۱۹ هزار و ۵۵۰ تومان و میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان به فروش رسید.

ثبات نسبی قیمت سیمان

امروز (۱۶ مهر ۱۴۰۵) در بخش سیمان، قیمت‌ها در محدوده نرخ‌های قبلی قرار داشتند.

سیمان پاکتی تهران (عمده)با نرخ ۲۶۰ هزار تومان، سیمان پاکتی صوفیان ۲۹۳ هزار تومان، سیمان پاکتی ساوه ۲۵۷ هزار تومان و سیمان پاکتی آبیک ۲۵۵ هزار تومان معامله شدند.

همچنین سیمان پاکتی مازندران با نرخ ۲۶۳ هزار تومان، سیمان پاکتی داراب با قیمت ۲۵۵ هزار تومان و سیمان پاکتی هرمزگان با نرخ ۲۵۰ هزار تومان به دست مصرف کنندگان رسید.

سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان، سیمان پاکتی کرمان ۲۹۰ هزار تومان و سیمان پاکتی ارومیه ۲۸۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شدند.