بانوان سنگ‌نورد فارس در بیست و دومین دوره مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی کشور، سه نشان طلا و یک نشان برنز را از آن خود کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بانوان سنگ‌نورد فارس در بیست و دومین دوره مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی کشور، سه نشان طلا و یک نشان برنز را از آن خود کردند

این رقابت‌ها در دو گرایش لید و بولدرینگ و در رده‌های سنی زیر ۱۷ سال و بزرگسالان از ۱۱ تا ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی همدان برگزار شد.

در این دوره از مسابقات، آتریسا باقری با کسب عنوان نخست در ماده بولدرینگ رده سنی زیر ۱۷ سال و همچنین کسب مقام قهرمانی در ماده لید در دو رده سنی زیر ۱۷ سال و بزرگسالان، سه نشان طلا را بر گردن اویخت.

همچنین ملینا تولایی، دیگر نماینده استان فارس، در ماده لید رده سنی زیر ۱۷ سال صاحب نشان برنز شد.