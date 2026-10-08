تلویزیون در روز‌های پایانی هفته پنجشنبه ۱۶ و جمعه ۱۷ مهر، با نمایش ۵ اثر سینمایی در گونه‌های ورزشی، تاریخی، درام و معمایی، جدول پخش متنوعی را برای مخاطبان تدارک دیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تلویزیون در روز‌های پنجشنبه و جمعه ۱۶ و ۱۷ مهر، فیلم‌های سینمایی متنوعی را درگونه های مختلف برای مخاطبان خود تدارک دیده است.

شبکه یک سیما در ساعت ۲۴ پنجشنبه، فیلم درام جنگی و زندگی‌نامه‌ای «صدای هند رجب» به کارگردانی کوثر بن هنیه را پخش می‌کند. داستان فیلم روایتی واقعی از واقعه ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ است که در آن هند رجب، دختربچه شش‌ساله، در میان آتش جنگ گرفتار می‌شود و تلاش‌های امدادی برای نجات او با بازی سجا کیلانی و کلارا خوری به تصویر کشیده می‌شود.

شبکه سه سیما نیز بامداد جمعه ۱۷ مهر ساعت ۰۰:۳۰، فیلم ورزشی و پرهیجان «فرمول یک» محصول سال ۲۰۲۵ به کارگردانی جوزف کوشینسکی را روی آنتن می‌برد.

این فیلم با بازی برد پیت و دامسون آدریس، داستان راننده‌ای ناکام است که برای کمک به یک تیم مسابقه‌ای بازمی‌گردد و با چالش‌های متعددی در پیست مواجه می‌شود.

جوزف کوشینسکی با فیلم‌برداری خیره‌کننده و آدرنالین بالا، تعریف تازه‌ای از یک فیلم مسابقه‌ای ارائه می‌دهد که امتیاز ۸۰ درصد در راتن تومیتوز و نمره ۷.۶ در آی‌ام‌دی‌بی کسب کرده است.

شبکه چهار سیما نیز ، فیلم تحسین‌شده «پرده آخر» محصول سال ۱۳۶۹ به کارگردانی واروژ کریم‌مسیحی، را در روز پنجشنبه ۱۶ مهر ساعت ۲۰:۳۰ پخش می‌کند.

این فیلم با بازی فریماه فرجامی و داریوش ارجمند، داستانی از توطئه برای تصاحب موروثی یک عمارت است.

این فیلم با ساختار «نمایش در نمایش» ساخته شده و در نهمین دوره جشنواره فیلم فجر توانست برنده ۸ سیمرغ بلورین از جمله بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر نقش اول زن شود.

شبکه نمایش نیز برای روز جمعه ۱۷ مهر، دو فیلم تدارک دیده است.

فیلم ماجراجویانه «هوانوردان» محصول ۲۰۱۹ به کارگردانی تام هارپر، ساعت ۱۹ پخش می‌شود که با بازی ادی ردمین و فلیسیتی جونز، داستان سفر علمی دو نفر با بالن در سال ۱۸۶۲ را روایت می‌کند.

هوانوردان با جلوه‌های بصری تماشایی و نقش‌آفرینی‌های جذاب، یک ماجراجویی سرگرم‌کننده و نفس‌گیر را در آسمان ارائه می‌دهد.

همچنین فیلم درام و تاریخی «شطرنج‌باز» محصول سال ۲۰۱۷ کشور اسپانیا به کارگردانی لوئیس اولیوروز، ساعت ۲۳ جمعه پخش می شود. این فیلم با بازی مارک کلوتت و ملینا ماتیوس، تقابل منطق شطرنج با خشونت جنگ جهانی دوم را به تصویر می‌کشد.

این فیلم داستان قهرمان شطرنج اسپانیا را روایت می‌کند که به اشتباه توسط نازی‌ها به جاسوسی متهم شده و مهارت شطرنج به تنها سلاح او برای زنده ماندن تبدیل می‌شود.