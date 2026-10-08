به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دوره دانش‌افزایی و توانمندسازی بیش از ۲۲۰ مربی والیبال مازندران روز جمعه ۱۷ مهر برگزار می‌شود.

سید حسین صالحی‌نیا رئیس هیأت والیبال مازندران هدف از برگزاری این دوره را تقویت کادر‌های فنی استان عنوان کرد و گفت: مازندران در سطوح مختلف ملی نقش برجسته‌ای دارد و ورزشکاران استان سهم قابل توجهی در مدال‌آوری این رشته دارند.

وی افزود: رویکرد هیأت والیبال مازندران بر پایه استعدادیابی در نقاط مختلف استان است و برگزاری دوره‌های توانمندسازی می‌تواند به رشد والیبال مازندران کمک کند.

صالحی‌نیا گفت: این دوره با حضور محمدرضا تندروان، مربی بین‌المللی و مدرس فدراسیون والیبال، و با تمرکز بر تکنیک‌ها و تاکتیک‌های پیشرفته برگزار می‌شود.

رئیس هیأت والیبال مازندران بر ضرورت تعامل با آموزش و پرورش، هیأت والیبال بسیج مازندران و دیگر دستگاه‌های مرتبط برای شناسایی استعداد‌ها تأکید کرد.

وی همچنین با قدردانی از عملکرد مدیران پیشین هیأت گفت: توسعه والیبال مازندران در همه ابعاد دنبال می‌شود و کمیته آموزش هیأت، علم‌افزایی در حوزه‌های مربیگری و داوری، مدیریت ورزشی و زندگی ورزشی بازیکنان را در برنامه دارد.

صالحی‌نیا ابراز امیدواری کرد توسعه همه‌جانبه والیبال در مازندران به رشد و پرورش نسل آینده این رشته در استان کمک کند.