شانزدهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران با هدف تبادل دستاورد‌های علمی و تقویت پیوند دانشگاه و صنعت، ۱۴ و ۱۵ بهمن ۱۴۰۵ به میزبانی بخش شیمی دانشگاه شیراز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دبیر علمی این سمینار گفت: این رویداد علمی که پیش‌تر قرار بود در شهریورماه برگزار شود، با هدف فراهم‌شدن شرایط مناسب‌تر برای مشارکت جامعه علمی به بهمن‌ماه موکول شد.

بهزاد حقیقی «خوردگی و آبکاری»، «نانو الکتروشیمی»، «الکتروشیمی سبز»، «مدیریت و مهار دی‌اکسید کربن» و «الکتروشیمی تولید و ذخیره انرژی» را از محور‌های اصلی این رویداد برشمرد.

وی درباره زمان‌بندی این سمینار گفت: ثبت‌نام و ارسال مقالات از دهم مهرماه ۱۴۰۵ آغاز شده است. آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات ۳۰ آبان‌ماه، زمان اعلام نتایج داوری ۴ دی‌ماه و آخرین مهلت ارسال نسخه نهایی چکیده مقالات ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقالات می‌توانند به پایگاه اینترنتی https://۱۶besi.shirazu.ac.ir مراجعه کنند.

حقیقی با تاکید بر لزوم توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در حوزه الکتروشیمی گفت: گسترش ارتباطات میان مراکز تحقیقاتی و صنعتی، ایجاد هم‌افزایی در فعالیت‌های پژوهشی، کمک به بومی‌سازی دانش و تشویق پژوهشگران به کاربردی‌سازی نتایج تحقیقات، از مهم‌ترین اهداف این سمینار است.

دبیر علمی این سمینار با دعوت از استادان، پژوهشگران، دانشجویان و صنعتگران برای مشارکت در این رویداد افزود: در حاشیه این سمینار، نمایشگاه تخصصی برپا خواهد شد تا شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان صنعتی بتوانند دستاورد‌ها و محصولات خود را معرفی کرده و زمینه‌های همکاری علمی را بررسی کنند.