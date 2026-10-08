مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب گفت: بیش از ۱۶ هزار و ۳۰۰ کارت هوشمند سوخت در قالب طرح صدور آنی، در چهار ناحیه این منطقه چاپ و به متقاضیان تحویل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب گفت: از زمان اجرای طرح ملی صدور آنی کارت هوشمند سوخت، بیش از ۱۶ هزار و ۳۰۰ کارت در چهار ناحیه این منطقه چاپ و به مالکان خودرو‌ها تحویل شده است.

رحمت حاجی‌زاده اظهار کرد: در حال حاضر دستگاه‌های صدور آنی کارت هوشمند سوخت در چهار ناحیه مرکزی میاندوآب، نقده، بوکان و پیرانشهر فعال است و خدمات لازم را به متقاضیان ارائه می‌کند.

حاجی‌زاده بیان کرد: متقاضیان دریافت کارت هوشمند سوخت می‌توانند با مراجعه اینترنتی به سامانه صدور کارت به نشانی FCS.NIOPDC.IR درخواست خود را ثبت کنند و پس از دریافت پیامک حاوی رمز، در روز کاری بعد به ساختمان ناحیه انتخابی مراجعه و کارت هوشمند سوخت خود را دریافت کنند.

وی کاهش زمان صدور کارت، تحویل سریع‌تر، افزایش امنیت فرآیند خدمت‌رسانی و کاهش هزینه‌های جانبی را از مهم‌ترین مزایای اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: توسعه خدمات غیرحضوری و الکترونیکی از برنامه‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای تسهیل امور مردم و ارتقای رضایتمندی شهروندان است.

مدیر منطقه میاندوآب ابراز امیدواری کرد که اجرای طرح صدور آنی کارت هوشمند سوخت بتواند با کاهش مراجعات و کوتاه شدن فرآیند دریافت کارت، گامی موثر در راستای تکریم ارباب رجوع، مردم‌مداری و صیانت از حقوق شهروندی باشد.