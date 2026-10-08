کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز در مناطق دریایی افزایش سرعت باد‌های جنوب شرقی و متلاطم شدن دریا و بعدازظهر در ارتفاعات استان ناپایداری جوی پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز آسمان صاف تا قسمتی ابری و در برخی سواحل و جزایر با مه رقیق صبحگاهی وکاهش موقتی دید افقی و بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات به ویژه بشاگرد با رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

او افزود: در برخی از نقاط استان به دلیل نبود شرایط بارش، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود و توصیه می‌شود مردم از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

حمزه نژاد، گفت: امروز دریا با افزایش سرعت باد‌های جنوب شرقی نسبتا مواج پیش بینی و سرعت باد نزدیک به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا نیز به یک متر و بیست سانتی متر خواهد رسید.

او افزود: توصیه می‌شود شناور‌های سبک و صیادی از رفتن به دریا خودداری و تردد سایر شناور‌ها نیز با احتیاط انجام شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: شرایط جوی و دریایی تا ظهر جمعه در مناطق دریایی ادامه خواهد داشت.

حمزه نژاد، گفت: از امروز با افزایش رطوبت نسبی هوا در طول روز، کاهش دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.