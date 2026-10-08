مهدی رادمنش در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: اغلب خودروهایی که امروز در کشور تولید می شوند دارای بن سازه های قدیمی هستند که باید با بن سازه های جدید جایگزین شوند، ما بنا داریم متوسط مصرف سوخت محصولات سایپا را با یک برنامه شش ساله، ۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومترکاهش دهیم.

وی گفت: کیفیت سوخت در میزان مصرف اثر دارد و اگر سوخت خودرو استاندارد نباشد، میزان مصرف افزایش می یابد، از طرفی ترافیک های شهری باعث می شود بخشی از سوخت در ترافیک هدر رود و بدون پیمایش خودرو، سوخت مصرف شود.

قائم‌مقام مدیرعامل سایپا با اشاره به زیرساخت گسترده برای خودروهای گاز سوز در کشور گفت: سیاست های نرخ بنزین مانع از توسعه خودروهای گازسوز شد، خودروسازان امکان تولید انبوه خودورهای پایه گاز سوز را دارند و هم اکنون با تغییر نرخ سوم بنزین، استقبال از این خودروها بیشتر شده است.

وی افزود: موضوع تولید موتور در شرکت های خودروسازی جزو موضوعات پیچیده با سرمایه گذاری بالا است، هم به فناوری پیشرفته نیاز دارد و هم به ماشین آلات جدید در خطوط تولید که بسیار پرهزینه هستند، ما برای یک نوع موتور جدید این مسیر را پیموده ایم و برنامه تولید آزمایشی یک محصول جدید، از اول مهرماه آغاز شده است و زمستان امسال به بازار عرضه خواهد شد.