

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ متقاضیان می‌توانند با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری به آدرس https://my.sanjesh.org کارنامه خود را مشاهده و برای انتخاب رشته اقدام کنند.



متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو – معلم سال ۱۴۰۵ که مایل به انتخاب کدرشته‌محل‌های پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی هستند، باید کدرشته‌محل‌های انتخابی خود را فقط در یک فرم و حداکثر تا ۱۵۰ رشته محل، وارد کنند.



استفاده از سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی به نشانی https://www.sanjesh.org/fa-IR/sanjesh/۴۹۳۶ در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش فعال شده است و می‌تواند به انتخاب رشته داوطلبان کمک کند.



همچنین اینفوگرافی، موشن گرافی‌های انتخاب رشته و راهنمای تصویری چگونگی استفاده از سامانه انتخاب رشته مجازی در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.