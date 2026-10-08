

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های هفته دوم لیگ وزنه‌برداری در دسته‌های ۱۱۰ و +۱۱۰ کیلوگرم برگزار شد و علیرضا نصیری و علی داوودی با رکورد‌های خود در ناگویا، در صدر اوزان خود قرار گرفتند.

در دسته ۱۱۰ کیلوگرم، علیرضا نصیری از تیم مناطق نفت‌خیز جنوب با رکورد مجموع ۴۰۳ کیلوگرم خود در ناگویا به مقام نخست رسید.

علیرضا معینی از فولاد سپاهان با رکورد‌های ۱۸۶ کیلوگرم یک‌ضرب، ۲۰۰ کیلوگرم دوضرب و مجموع ۳۸۶ کیلوگرم دوم شد و فرهاد قلی‌زاده دیگر نماینده فولاد سپاهان با ۱۷۰ کیلوگرم یک‌ضرب، ۲۱۲ کیلوگرم دوضرب و مجموع ۳۸۲ کیلوگرم در جایگاه سوم قرار گرفت.

در دسته +۱۱۰ کیلوگرم، علی داوودی از استقلال نیز با رکورد مجموع ۴۶۶ کیلوگرم خود در ناگویا در رتبه اول قرار گرفت.

علیرضا یوسفی از سپاهان با ثبت ۱۸۷ کیلوگرم در یک‌ضرب و ۲۴۰ کیلوگرم در دوضرب و مجموع ۴۲۷ کیلوگرم در رده دوم قرار گرفت.

جدول رده‌بندی لیگ برتر وزنه برداری ۱۴۰۵ تا پایان هفته دوم

۱- فولاد مبارکه سپاهان ۱۴۵۷ امتیاز

۲- استقلال ایران ۱۳۸۰ امتیاز

۳- مناطق نفت خیز جنوب ۱۳۰۱ امتیاز

۴- ذوب آهن اصفهان ۱۲۹۴ امتیاز

۵- گل گهر سیرجان ۱۲۲۹ امتیاز

۶- عقاب نیروی هوایی ۱۱۵۹ امتیاز

۷- آینده سازان مشهد الرضا ۱۱۲۷ امتیاز