بخشدار مرکزی عباس‌آباد شایعات مربوط به تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز در منطقه لنگا را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بخشدار مرکزی شهرستان عباس‌آباد شایعات منتشرشده در فضای مجازی درباره تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز در منطقه لنگا را رد کرد و گفت: اقدامات انجام‌شده در این محدوده بر اساس ضوابط قانونی بوده است.

موسی پسندی افزود: پلاک موردنظر حدود پنج سال پیش در محدوده بافت و طرح هادی روستای هردوآبرود قرار داشته و اقدامات قانونی لازم از سوی مسئولان وقت و از طریق بخشداری انجام شده و در ادامه نیز پروانه و مراحل قانونی مربوط به آن طی شده است.

وی ادامه داد: در این مدت هیچ شکایتی از سوی دستگاه‌های مربوط، از جمله جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، درباره این موضوع مطرح نشده است.

بخشدار مرکزی عباس‌آباد گفت: در پیگیری تلفنی از رئیس اداره منابع طبیعی اعلام شد محدوده موردنظر در زمره مستثنیات قرار دارد و مسئولان جهاد کشاورزی نیز تأکید کردند این پلاک در محدوده بافت قرار دارد و تعرضی به خارج از بافت صورت نگرفته است.

پسندی افزود: بنابراین، موضوعی تحت عنوان تغییر کاربری غیرمجاز در این محل مطرح نیست.

وی با اشاره به سیاست شهرستان در مقابله با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز گفت: رویکرد شهرستان این است که با نظارت پیشگیرانه، اجازه ندهیم ساخت‌وساز غیرمجاز شکل بگیرد تا مردم نیز متحمل خسارت نشوند.

بخشدار مرکزی عباس‌آباد ادامه داد: با تأکید و دستور فرماندار شهرستان و همکاری دادستان و دستگاه‌های ذی‌ربط، نظارت مستمر بر روستا‌های بخش مرکزی در حال انجام است.

پسندی گفت: دهیاران ۲۵ روستای بخش مرکزی به‌صورت مستمر موارد مربوط به ساخت‌وساز را رصد و گزارش‌های لازم را از طریق بستر‌های ارتباطی به مسئولان شهرستان منتقل می‌کنند.

وی بر ضرورت صیانت همزمان از حقوق مردم و منابع طبیعی تأکید کرد و افزود: نظارت فرماندار، دادستان و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی شهرستان با جدیت ادامه دارد تا هم از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و آسیب به طبیعت جلوگیری شود و هم مردم به دلیل اقدامات غیرقانونی متحمل ضرر و زیان نشوند.