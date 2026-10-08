ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستا و عشایر با مشارکت کارآفرینان و تولیدکنندگان سراسر کشور در محل نمایشگاه‌های بین المللی تهران آغاز به کار کرد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، عبدالکریم حسین زاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با بیان اینکه برپایی این نمایشگاه فرصتی کم نظیر برای افزایش ارتباط میان اقشار مختلف مردم است، تصریح کرد: در ششمین دوره نمایشگاه توانمندی‌های روستا و عشایر نزدیک به ۴۰۰ غرفه از سراسر کشور حضور دارند.

وی افزود: از تعداد غرفه، حدود ۲۵۰ غرفه اختصاص به محصولات بومی استان‌ها دارد و ۱۵۰ غرفه نیز به فروش محصولات تولید شده در روستا‌ها و مناطق عشایری می‌پردازند.

حسین زاده به حضور شرکت‌های دانش بنیان و ارائه محصولات فناورانه در این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۵۰ غرفه به عرضه نوآوری‌های استات آپی و فناورانه اختصاص یافته است.

وی با تاکید بر اهمین نقش روستا‌ها در ابعاد اجتماعی و فرهنگی جامعه اظهار داشت: همراه با غرفه‌های اقتصادی، حدود ۴۰ گروه هنری از مناطق مختلف کشور به ارائه آئین‌ها و به ویژه آوا‌های بومی روستایی و عشایری می‌پردازند.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم هدف از برگزاری این نمایشگاه را ارائه توانمندی‌های مناطق کم‌برخوردار، روستائیان و عشایر، دانست و افزود: این فعالیت‌ها در قالب یک حکمرانی کارآمد و دولت‌داری کارآمد، ثمره خیر خود را در قالب افزایش تولید، بالا رفتن ظرفیت بهره‌وری و ارتقای کیفیت رفاه، آسایش و آرامش آن مردم عیان خواهد کرد.

حسین‌زاده با بیان اینکه غرفه‌های حکمرانی میزبان دستگاه‌های اجرایی است تا عملکرد خود در حوزه توسعه روستایی و عشایری ایران به نمایش بگذارند، گفت: در بخش چادر‌های عشایری نیز خوشبختانه استقبال بسیار خوبی صورت گرفته است و ۳۰ چادر از جغرافیای مختلف ایران برپا خواهند شد.

وی حضور ۲۰ میهمان ویژه از میناب را دیگر برنامه نمایشگاه امسال دانست و گفت: غرفه‌ای برای نمایش مظلومیت کودکان میناب درنظر گرفته شده است تا آنچه در میناب و هرمزگان رخ داده است، به نمایش گذاشته شود و ما نیز پذیرای این عزیزان خواهیم بود.

حسین‌زاده با بیان اینکه امسال "نشان ملی روستای تاب‌آور" اعطا خواهد شد، افزود: این نشان به مناطقی تعلق می‌گیرد که بالاترین میزان تاب‌آوری را دارند؛ همچنین "کارآفرین یا سرمایه‌گذار برتر روستایی و عشایری" را نیز معرفی خواهیم کرد. همچنین در خصوص مسئولیت اجتماعی نیز، براساس شاخص‌های واقعی، امسال "نشان مسئولیت اجتماعی برتر" را نیز اعطا خواهیم کرد.

حسین‌زاده با اعلام این خبر که امسال "دهیار برتر" نیز انتخاب خواهد شد، افزود: امسال از "زن برتر روستایی و عشایری ایران" در حوزه کارآفرینی و اشتغال تجلیل خواهیم کرد.