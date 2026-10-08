خانم عبدالله‌پور، ملی‌پوش اسبق اسکیت کهگیلویه و بویراحمد، به عنوان سرمربی تیم ملی اسکیت رولبال بزرگسالان بانوان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سیده نجمه عبدالله‌پور با حکم رئیس فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سرمربی تیم ملی اسکیت رولبال بزرگسالان بانوان منصوب شد.

بر اساس این حکم، عبدالله‌پور تا پایان رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ هدایت تیم ملی اسکیت رولبال بانوان ایران را بر عهده خواهد داشت و باید تیم ملی را برای حضور قدرتمند در این رقابت‌ها آماده کند.

این انتصاب در حالی رقم خورده است که عبدالله‌پور سال‌ها به عنوان ورزشکار در میادین ملی حضور داشته و با پیراهن تیم ملی اسکیت کشور به رقابت پرداخته است؛ تجربه‌ای که اکنون در جایگاه مربی می‌تواند در مسیر آماده‌سازی و هدایت ملی‌پوشان بانوان مورد استفاده قرار گیرد.

در بخشی از حکم حسین خیری‌نیا، رئیس فدراسیون اسکیت، خطاب به سیده نجمه عبدالله‌پور آمده است:

«نظر به تجارب ارزنده و تعهد مثال‌زدنی، جنابعالی به عنوان سرمربی تیم ملی اسکیت رولبال بزرگسالان بانوان تا پایان رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ منصوب می‌گردید.»