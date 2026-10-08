رئیس مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری سلامت وزارت بهداشت گفت: تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی در ماه‌های اخیر و عبور رویارویی ایران و دشمن صهیونیستی از الگو‌های متعارف، کشور را در آستانه آزمونی بزرگ و سرنوشت‌ساز قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر اسبق بهداشت با هشدار نسبت به تهدیدات ترکیبی دشمن، بر ضرورت صیانت از منابع ارزی، تأمین دارو و کالا‌های اساسی و تقویت وفاق ملی تأکید کرد و گفت: آرایش فعلی بسیاری از نهاد‌های سیاست‌گذار متناسب با شرایط جنگی نیست.

کامران باقری لنکرانی، وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در یادداشتی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی ماه‌های اخیر و تغییر الگو‌های رویارویی ایران و رژیم صهیونیستی، نسبت به شکل‌گیری تهدیدات ترکیبی علیه امنیت ملی، سلامت عمومی و معیشت مردم هشدار داد.

وی با بیان اینکه کشور در آستانه آزمونی بزرگ و سرنوشت‌ساز قرار گرفته است، اظهار داشت: شواهد میدانی، تحرکات سیاسی در تل‌آویو و واشنگتن و الگو‌های رفتاری رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که دشمن پس از ناکامی‌های راهبردی متوالی، راهبرد خود را بر ترکیبی خطرناک از شوک‌های اطلاعاتی و تروریستی، فشار فرسایشی اقتصادی بر معیشت عمومی و ایجاد شکاف روانی در جامعه متمرکز کرده است.

وزیر اسبق بهداشت با اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه سلامت و دانشگاه افزود: در چنین شرایط حساسی، سکوت در برابر تهدیداتی که امنیت، سلامت و معیشت مردم را هدف قرار داده‌اند، خلاف مصلحت عمومی است و ضروری است ابعاد این تهدیدات به‌درستی تبیین و راهکار‌های فوری برای ارتقای امنیت و تاب‌آوری ملی ارائه شود.

ضرورت بازبینی فوری زنجیره تأمین دارو، غذا و زیرساخت‌های حیاتی

باقری لنکرانی با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات از نبرد‌های متعارف به اقدامات اطلاعاتی، خرابکارانه و اختلال در زنجیره‌های تأمین تصریح کرد: نمایش اخیر ابزار‌های ارتباطی و فناورانه مانند پیجر از سوی سران رژیم صهیونیستی در تریبون‌های بین‌المللی را نباید صرفاً یک اقدام تبلیغاتی تلقی کرد، بلکه این اقدام به‌منزله رونمایی رسمی از دکترین نفوذ در ابزار‌ها و زنجیره‌های تأمین حیاتی است.

وی ادامه داد: دشمن هنگامی که در میدان نبرد سخت با بن‌بست مواجه می‌شود، تلاش می‌کند از طریق خرابکاری در سامانه‌های زیستی، ارتباطی و زیرساخت‌های خدماتی، احساس ناامنی عمومی ایجاد کرده و در ساختار‌های فرماندهی و مدیریتی اختلال به وجود آورد.

وزیر اسبق بهداشت با تأکید بر اهمیت پدافند غیرعامل در این شرایط گفت: انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی و مجموعه‌های مسئول در حوزه پدافند غیرعامل، بدون تأخیر نسبت به بازبینی زنجیره‌های تأمین و اقلام راهبردی، به‌ویژه در حوزه‌های سلامت، غذا، انرژی و سامانه‌های تبادل داده اقدام کنند.

وی افزود: این بازبینی باید بر اساس پروتکل‌های سخت‌گیرانه انجام شود تا کشور در برابر وابستگی‌های آسیب‌پذیر و تهدیدات احتمالی در حوزه زیرساخت‌های حیاتی مصون بماند.

ارز در دوران جنگ ترکیبی، مهمات راهبردی است

باقری لنکرانی در بخش دیگری از این یادداشت، با اشاره به ارتباط مستقیم تحولات اقتصادی با امنیت ملی، نسبت به پیامد‌های نوسانات ارزی و افزایش انتظارات تورمی هشدار داد.

وی اظهار داشت: تشدید نوسانات بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی در شرایط کنونی، بخشی از پازل طراحی‌شده برای تضعیف تاب‌آوری اجتماعی است. در شرایطی که تحریم‌ها و فشار‌های ارزی با تهدیدات امنیتی هم‌پوشانی پیدا کرده‌اند، تصمیم‌گیری اقتصادی باید با درک دقیق اقتضائات امنیت ملی صورت گیرد.

وزیر اسبق بهداشت تأکید کرد: هرگونه تصمیمی که به تضعیف ذخایر ارزی کشور یا تزریق بی‌حساب‌وکتاب منابع، بدون توجه به اولویت‌بندی کالا‌های اساسی و دارو منجر شود، خطایی نابخشودنی در محاسبات امنیت ملی خواهد بود.

وی با بیان اینکه «ارز در دوران جنگ ترکیبی، مهمات راهبردی است»، تصریح کرد: منابع ارزی کشور نباید صرف تثبیت‌های مقطعی، نمایشی و ناپایدار شود؛ بلکه سیاست‌گذاران باید حفظ منابع راهبردی و تأمین نیاز‌های ضروری جامعه را در اولویت قرار دهند.

باقری لنکرانی خاطرنشان کرد: دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی موظف‌اند خط قرمز خود را سفره مردم و دسترسی پایدار جامعه به اقلام ضروری، به‌ویژه دارو و خدمات بهداشتی و درمانی قرار دهند؛ چراکه ناکارآمدی در مدیریت بازار، مکمل مستقیم فشار‌های خارجی خواهد بود.

وی با انتقاد از وضعیت برخی ساختار‌های تصمیم‌گیری کشور افزود: متأسفانه آرایش فعلی بخش مهمی از نهاد‌های مرتبط با سیاست‌گذاری عمومی، آرایشی متناسب با شرایط جنگی نیست و ضرورت دارد در شیوه تصمیم‌گیری، اولویت‌بندی منابع و مدیریت نیاز‌های حیاتی مردم بازنگری جدی صورت گیرد.

ایران نباید در دام بحران‌سازی و محاسبات هیجانی دشمن گرفتار شود

وزیر اسبق بهداشت در ادامه با اشاره به آنچه «تله اکتبر سورپرایز» خواند، نسبت به تلاش رژیم صهیونیستی برای ایجاد بحران‌های جدید در منطقه هشدار داد.

باقری لنکرانی اظهار داشت: نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به دلیل بن‌بست‌های قضایی و دغدغه بقای سیاسی خود، به دنبال ایجاد بحرانی کنترل‌ناپذیر و کشاندن قدرت‌های فرامنطقه‌ای به درگیری‌های منطقه‌ای است.

وی تأکید کرد: پاسخ هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران در چنین وضعیتی، نه انفعال است و نه گرفتار شدن در محاسبات هیجانی دشمن؛ بلکه باید بر مهار مقتدرانه تهدیدات، پاسخ دقیق و متناسب به اقدامات متجاوزانه در زمان مناسب و بهره‌گیری هم‌زمان از ظرفیت‌های دیپلماتیک استوار باشد.

وزیر اسبق بهداشت افزود: هوشیاری دیپلماتیک برای خنثی‌سازی تلاش‌ها در جهت اجماع‌سازی علیه ایران، در کنار حفظ اقتدار و آمادگی ملی، از الزامات صیانت از منافع عالی کشور است.

جدال‌های جناحی و تسویه‌حساب‌های سیاسی باید متوقف شود

باقری لنکرانی در بخش دیگری از این یادداشت، وفاق ملی را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های عبور از شرایط حساس کنونی دانست و نسبت به پیامد‌های اختلافات داخلی هشدار داد.

وی تصریح کرد: بزرگ‌ترین خطای راهبردی در داخل کشور آن است که نیرو‌های دلسوز انقلاب و جامعه، به جای تمرکز بر تهدیدات اصلی، درگیر جدال‌های لفظی، برچسب‌زنی‌های سیاسی و تسویه‌حساب‌های مقطعی شوند.

وزیر اسبق بهداشت با بیان اینکه دشمن از چندپارگی جامعه و ساختار تصمیم‌گیری کشور بهره‌برداری می‌کند، اظهار داشت: تریبون‌ها و فعالان سیاسی باید رقابت‌های زودهنگام و تسویه‌حساب‌های سلیقه‌ای را کنار بگذارند و منافع ملی را بر اختلافات جناحی مقدم بدانند.

وی همچنین بر نقش دانشگاهیان و نخبگان علمی در تقویت تاب‌آوری کشور تأکید کرد و گفت: نخبگان علمی و دانشگاهی وظیفه دارند به جای پرداختن به حاشیه‌ها، در مسیر تقویت بنیه فکری جامعه، ارائه راهکار‌های عملی برای کاهش فشار‌های معیشتی و تقویت امید و استقامت عقلانی در میان مردم گام بردارند.

باقری لنکرانی در پایان با اشاره به تجربیات تاریخی ملت ایران، به‌ویژه دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: تاریخ ایران نشان داده است که ملت ما همواره توانسته با تکیه بر ایمان، درایت، همبستگی و پیروی از رهبری، از پیچیده‌ترین بحران‌ها عبور کند.

وی تأکید کرد: امروز نیز هوشیاری مسئولان در صیانت از منابع اقتصادی و سلامت عمومی، در کنار پایداری آگاهانه مردم، تقویت انسجام ملی و حرکت حول محور ولایت، می‌تواند محاسبات دشمن را برهم بزند.

وزیر اسبق بهداشت در پایان یادداشت خود با استناد به آیه شریفه «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ»، بر ضرورت حفظ آمادگی همه‌جانبه کشور در برابر تهدیدات تأکید کرد.