احمد دنیامالی در آغاز سفری دو روزه وارد ایروان شد و مورد استقبال سفیر ایران در ارمنستان و معاون وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش این کشور قرار گرفت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران، در رأس هیأتی برای انجام سفری رسمی و دو روزه وارد ارمنستان شد.

وزیر ورزش و جوانان ایران در بدو ورود به ایروان، مورد استقبال خلیل شیرغلامی، سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در ایروان و کریستینا تاتاریان، معاون وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان و جمعی از مسئولان قرار گرفت.

تاتاریان از معاونان وزارت آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش ارمنستان است و در ساختار این وزارتخانه مسئولیت‌هایی در حوزه سیاست‌های جوانان نیز بر عهده دارد.

دیدار و گفت‌و‌گو با ژانا آندریاسیان، وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش ارمنستان و امضای یادداشت تفاهم همکاری میان دو کشور در حوزه‌های ورزش و جوانان، از مهم‌ترین محور‌های سفر دو روزه وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران به ارمنستان است.

بررسی راه‌های توسعه همکاری‌های مشترک و گسترش تعاملات ورزشی و جوانان میان تهران و ایروان نیز در دستور کار این سفر قرار دارد.