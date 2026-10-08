به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دادستان مرکز استان در بازدید میدانی از مناطق سیل‌خیز شرق مازندران، بر جمع‌آوری فوری درختان ریشه‌کن‌شده و چوب‌آلات و بازگشایی مسیر رودخانه‌های مسدودشده تأکید کرد.

در پی بارش‌های شدید و جاری شدن سیلاب در منطقه نکا و با درخواست مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران، علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی به همراه معاونان دادستانی مرکز استان در حوزه حقوق عامه و حفظ حقوق بیت‌المال، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری، مدیرکل مدیریت بحران، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای و جمعی از مسئولان محلی از بخش‌هایی از رودخانه‌های شرق استان بازدید کرد.

در این بازدید، وضعیت بستر رودخانه‌ها، موانع ایجادشده در مسیر جریان آب و احتمال بروز حوادث ناشی از انسداد مسیر‌ها بررسی و دستور‌های لازم برای تسریع در جمع‌آوری درختان ریشه‌کن‌شده و چوب‌آلات و بازگشایی مسیر رودخانه‌ها صادر شد.

دادستان مرکز مازندران گفت: پیشگیری از وقوع حادثه مقدم بر جبران خسارت است و دستگاه‌های متولی باید پیش از آنکه انسداد مسیر رودخانه‌ها به سیلاب و تخریب ابنیه، تأسیسات و منازل مردم منجر شود، نسبت به رفع موانع اقدام کنند.

عالیشاه سوادکوهی افزود: دستگاه‌های مسئول باید به وظایف قانونی خود در زمینه بازگشایی مسیر رودخانه‌ها، لایروبی بستر و رفع موانع عمل کنند و اجازه ندهند موانعی که امروز قابل رفع است، در آینده به عامل ایجاد خسارت تبدیل شود.

وی با تأکید بر ارتباط مستقیم موضوع رودخانه‌ها با جان و مال مردم و حقوق عامه گفت: دستگاه قضایی در این زمینه رویکردی پیشگیرانه خواهد داشت و با ترک فعل‌های قانونی نیز برخورد می‌کند.

دادستان مرکز مازندران افزود: چنانچه دستگاه‌های اجرایی در مسیر انجام وظایف قانونی خود با موانع و مشکلاتی مواجه شوند، دستگاه قضایی در چارچوب قانون برای رفع موانع و تسهیل اقدامات پیشگیرانه در کنار آنان خواهد بود؛ چرا که نباید منتظر وقوع حادثه ماند و سپس به دنبال جبران خسارت بود.