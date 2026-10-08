فهرست نهایی نمایندگان استان فارس برای حضور در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اعلام شد و ۱۶ ورزشکار و مربی از این استان به این رویداد ورزشی اعزام می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فهرست نهایی نمایندگان استان فارس برای حضور در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اعلام شد و ۱۶ ورزشکار و مربی از این استان به این رویداد ورزشی اعزام می‌شوند.

روابط‌عمومی اداره کل ورزش و جوانان فارس اعلام کرد:، کاروان ورزشی ایران با نام «جان‌فدای ایران قوی» و با شعار «به یاد کودکان هیروشیما، غزه، میناب» در این دوره از مسابقات حضور می‌یابد.

در این کاروان، ۱۶۶ ورزشکار شامل ۶۲ زن و ۱۰۴ مرد در ۱۵ رشته ورزشی به میدان خواهند رفت که ۱۲ ورزشکار و ۴ مربی سهم استان فارس در این فهرست است.

نمایندگان اعزامی استان فارس به شرح زیر هستند:

فوتبال پنج‌نفره: علیرضا بخت، مرتضی کریمی، رضا صدری و احمدرضا شاه‌حسینی (ورزشکار) و میثم شجاعیان (مربی).

پارادوومیدانی: علیرضا زارع، رضا حاتمی، فاطمه امیرزادگان و مهدی اولاد (ورزشکار)؛ محمدعلی رفاهیت و فاطمه برمشوری (مربی).

پاراتیراندازی: ساره جوانمردی.

پاراوزنه‌برداری: علی‌اکبر غریب‌شاهی.

بسکتبال با ویلچر: رضا نیک‌سیرت (ورزشکار) و حسن پاسالار (مربی).

پارادوچرخه‌سواری: محمد دلیر.

عبدالمجید دوراندیش، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان فارس گفت: حضور پررنگ ورزشکاران و مربیان فارس در ترکیب کاروان پاراآسیایی ایران، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این استان در ورزش‌های پارالمپیکی و جانبازان و توان‌یابان است.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۵ با حضور حدود ۴ هزار ورزشکار در شهر ناگویا ژاپن برگزار می‌شود.

کاروان ایران با نام «جان‌فدای ایران قوی» و با شعار «به یاد کودکان هیروشیما، غزه، میناب» در این مسابقات حضور می‌یابد. در این دوره، ۱۶۶ ورزشکار ایرانی متشکل از ۶۲ ورزشکار زن و ۱۰۴ ورزشکار مرد در ۱۵ رشته ورزشی به میدان خواهند رفت.