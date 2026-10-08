مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از رشد ۱.۲۹ نمره‌ای میانگین نمرات نهایی پایه دوازدهم این استان نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ایوب رضایی مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: میانگین نمرات نهایی پایه دوازدهم دانش‌آموزان کهگیلویه و بویراحمد از ۸.۱۵ در سال ۱۴۰۴ به ۹.۴۴ در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته که بیانگر رشد ۱.۲۹ نمره‌ای در این شاخص است.

رضایی افزود: این رشد، حاصل مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند آموزشی، برنامه‌ریزی منسجم، تلاش و مجاهدت معلمان، همراهی مدیران مدارس، مشارکت خانواده‌ها و اهتمام دانش‌آموزان برای ارتقای کیفیت یادگیری است.

رشد محسوس میانگین نمرات در رشته‌های مختلف

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به روند افزایشی میانگین نمرات در رشته‌های مختلف تحصیلی، گفت: در رشته ریاضی و فیزیک میانگین نمرات از ۷.۹۲ در سال ۱۴۰۴ به ۹.۵۸ در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است.

رضایی ادامه داد: در رشته علوم تجربی نیز میانگین نمرات از ۹.۳۱ به ۱۰.۷۸، در رشته ادبیات و علوم انسانی از ۷.۰۴ به ۸.۲۲ و در رشته علوم و معارف اسلامی از ۱۱.۶۳ به ۱۳.۱۵ رسیده است.

وی تصریح کرد: بررسی این آمار نشان می‌دهد که روند بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در تمامی رشته‌های اصلی دوره متوسطه دوم قابل مشاهده است و این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از اثرگذاری برنامه‌های آموزشی و تلاش مجموعه تعلیم و تربیت استان برای ارتقای کیفیت یادگیری باشد.

رتبه پنجم کشور در رشد میانگین نمرات

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به کسب رتبه پنجم کشور در شاخص رشد میانگین نمرات پایه دوازدهم، این موفقیت را دستاوردی جمعی دانست و گفت: ارتقای شاخص‌های آموزشی زمانی محقق می‌شود که همه ارکان مدرسه، از معلم و مدیر گرفته تا دانش‌آموز و خانواده، در یک مسیر مشترک برای بهبود کیفیت آموزشی حرکت کنند.

رضایی خاطرنشان کرد: افزایش میانگین نمرات پایه دوازدهم، صرفاً یک عدد یا رتبه نیست، بلکه نشانه‌ای از حرکت تدریجی نظام آموزشی استان به سمت کیفیت‌بخشی به فرآیند یاددهی و یادگیری و ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان است.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم این روند افزود: آموزش و پرورش استان برنامه‌های خود را برای تثبیت و تقویت این دستاورد و ارتقای بیشتر کیفیت آموزشی با جدیت دنبال خواهد کرد و تلاش می‌کنیم با شناسایی نقاط قوت و ضعف، حمایت هدفمند از مدارس و تقویت برنامه‌های آموزشی، شاهد رشد مستمر شاخص‌های تحصیلی دانش‌آموزان باشیم.