بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در جلسات علنی وبیناری این هفته مجلس شورای اسلامی ادامه یافت و تعدادی از مواد آن به تصویب وکلای ملت رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجازات تشکل های متخلف از این قانون، ممنوعیت مصاحبه اتباع ایرانی با شبکه های معاند و نیز ممنوعیت ارتباط اتباع ایران با سرویس های امنیتی و نظامی بیگانه از جمله موارد مندرج در مصوبات این هفته نمایندگان مردم بود. تعدادی از مواد این طرح نیز به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شد.