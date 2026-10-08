همزمان با برگزاری ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری، برنامه «آبادی‌باز» با حضور در محل برگزاری این رویداد، بخشی از برنامه خود را از فضای نمایشگاه تهیه می‌کند تا روایتگر ظرفیت‌ها، تولیدات و توانمندی‌های روستایی و عشایری کشور باشد.

«آبادی‌باز» رادیو صبا به ششمین نمایشگاه روستایی و عشایری می‌رود

«آبادی‌باز» رادیو صبا به ششمین نمایشگاه روستایی و عشایری می‌رود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری به عنوان یکی از رویداد‌های مهم حوزه روستا و عشایر، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مناطق مختلف کشور و ارائه توانمندی‌های تولیدکنندگان، کارآفرینان، تعاونی‌ها و فعالان توسعه روستایی فراهم کرده است.

در همین راستا، برنامه «آبادی‌باز» رادیو صبا با حضور در این نمایشگاه، بخشی از ظرفیت‌های روستا‌های ایران را از نزدیک روایت می‌کند و تلاش دارد مخاطبان را با تولیدات، دستاورد‌ها و فعالیت‌های مردم مناطق مختلف کشور بیشتر آشنا کند.

نیلوفر قاسمی‌پور، تهیه‌کننده «آبادی‌باز»، درباره حضور این برنامه در نمایشگاه گفت: برگزاری چنین رویدادی فرصت ارزشمندی است تا ظرفیت‌هایی که شاید کمتر در معرض دید مخاطبان قرار گرفته‌اند، بیشتر دیده و شنیده شوند.

نمایشگاه روستایی و عشایری مجموعه‌ای از تولیدات، توانمندی‌ها و دستاورد‌های مردم مناطق مختلف کشور را در کنار یکدیگر گرد آورده و همین موضوع، فضای مناسبی برای حضور یک برنامه رسانه‌ای با محوریت روستا ایجاد می‌کند.

وی افزود: هدف ما از حضور «آبادی‌باز» در نمایشگاه، صرفاً ضبط یک برنامه در خارج از استودیو نیست؛ بلکه می‌خواهیم از این فرصت برای نزدیک شدن به مردم، تولیدکنندگان و فعالان حاضر در نمایشگاه و معرفی بخشی از ظرفیت‌های روستا‌های ایران استفاده کنیم.

حضور در فضای واقعی نمایشگاه کمک می‌کند روایت برنامه نیز به آنچه مردم در این مناطق تولید و تجربه می‌کنند، نزدیک‌تر باشد.

قاسمی‌پور ادامه داد: «آبادی‌باز» تلاش می‌کند در کنار فضای سرگرم‌کننده، صدای روستا‌ها و توانمندی‌های مردم این مناطق را به گوش مخاطبان برساند و حضور در این نمایشگاه می‌تواند دامنه این ارتباط را گسترده‌تر کند.

علاقه‌مندان می‌توانند پنجشنبه و جمعه، ۱۶ و ۱۷ مهرماه با حضور در سالن شماره ۱۱ محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، علاوه بر بازدید از ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری، از نزدیک شاهد حضور «آبادی‌باز» باشند و در بخش مسابقه این برنامه نیز شرکت کنند.

«آبادی‌باز» با تهیه‌کنندگی نیلوفر قاسمی‌پور و اجرای مهدی پر در این دو روز از فضای نمایشگاه تهیه می‌شود.