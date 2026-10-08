استاندار کرمانشاه گفت: با توجه به هشدارهای قبلی، غافلگیری در برابر حوادث احتمالی و بارش‌های سیل‌آسا قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه در نشست ستاد مدیریت بحران استان، با اشاره به هشدار‌های هواشناسی درباره احتمال وقوع بارش‌های نامنظم و سیل‌آسا در نتیجه پدیده اِل‌نینو، بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با مخاطرات جوی تأکید کرد و گفت: با توجه به هشدار‌های قبلی، غافلگیری در برابر حوادث احتمالی قابل قبول نیست و همه دستگاه‌ها باید پیش‌بینی‌ها و تمهیدات لازم را از هم‌اکنون انجام دهند.

منوچهر حبیبی افزود: باید ارزیابی دقیقی از وضعیت آب‌وهوایی داشته باشیم و با آمادگی کامل به استقبال بارش‌ها برویم؛ ضمن اینکه امیدواریم بارندگی‌های خوبی داشته باشیم و بتوانیم از این نعمت الهی برای تأمین آب شرب، کشاورزی و سایر بخش‌ها بهره‌برداری کنیم.

وی با اشاره به هشدار‌های هواشناسی درباره پدیده ال‌نینو افزود: این پدیده می‌تواند موجب بارش‌های نامنظم و سیل‌آسا در بازه‌های زمانی کوتاه شود؛ به‌گونه‌ای که ممکن است طی چند ساعت حجم قابل توجهی بارندگی رخ دهد و در صورت نبود آمادگی، خسارت‌هایی به دنبال داشته باشد.

استاندار کرمانشاه افزود:یکی از ویژگی‌های این پدیده، دشواری پیش‌بینی دقیق شدت رخدادهاست بنابراین باید همواره در آمادگی کامل باشیم و از فرصت باقی‌مانده برای افزایش تاب‌آوری استان استفاده کنیم.

حبیبی با تأکید بر اینکه هدف اصلی ستاد مدیریت بحران، حفاظت از جان و مال مردم و صیانت از زیرساخت‌های عمومی است، گفت: باید از هم‌اکنون برای حفاظت از پل‌ها، جاده‌ها، ساختمان‌ها و سایر زیرساخت‌ها تدابیر لازم اندیشیده شود و زمان را از دست ندهیم.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده برای لایروبی مسیر‌ها و کانال‌ها گفت: لایروبی بیش از ۴۰ کیلومتر از مسیر‌ها و کانال‌ها اقدام ارزشمندی است، اما با توجه به شرایط پیش‌رو، نیازمند کار بیشتر و ورود جدی‌تر همه دستگاه‌ها هستیم.

استاندار کرمانشاه بر ضرورت فرماندهی واحد و پیش‌دستانه در مدیریت بحران تأکید کرد و افزود: اداره کل مدیریت بحران استان مسئول هماهنگی و فرماندهی واحد است و همه دستگاه‌ها باید در چارچوب این مدیریت، امکانات و ظرفیت‌های خود را برای مقابله با بحران در اختیار یکدیگر قرار دهند.