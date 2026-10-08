دادستان انتظامی قضات صیانت از عدالت و حقوق مردم را از مهم‌ترین رسالت‌های دستگاه قضایی برشمرد و گفت: اجرای عدالت نیازمند شجاعت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، قضات برتر دادگستری استان مازندران در آیینی با حضور دادستان انتظامی قضات و مسئولان قضایی استان در ساری تجلیل شدند.

دادستان انتظامی قضات در این مراسم، صیانت از عدالت و حقوق مردم را از مهم‌ترین رسالت‌های دستگاه قضایی برشمرد و گفت: اجرای عدالت نیازمند شجاعت است و قاضی باید بر اساس قانون و استدلال شرعی و حقوقی رأی صادر کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی عبداللهی افزود: انتخاب قضات برتر به معنای نادیده گرفتن تلاش سایر همکاران نیست، بلکه همه همکاران قضایی و اداری شایسته تقدیر و دارای کارنامه‌ای ارزشمند در خدمت به مردم هستند.

وی تأمین امنیت روانی جامعه را از دیگر مأموریت‌های مهم دستگاه قضایی دانست و گفت: حضور مؤثر قضات در زندان‌ها و رسیدگی به مشکلات زندانیان، در کاهش نارضایتی‌ها و ارتقای امنیت اجتماعی مؤثر بوده است.

دادستان انتظامی قضات همچنین اجرای کامل ارجاع الکترونیک و پذیرش سیستمی وثایق و تضامین را از اقدامات مؤثر قوه قضاییه دانست و افزود: این اقدامات می‌تواند فرآیند‌های قضایی را شفاف‌تر، سریع‌تر و عادلانه‌تر کند.

عبداللهی با اشاره به فرزندان کارکنان دادگستری مازندران که در کنکور سراسری ۱۴۰۵ رتبه‌های برتر کسب کردند، این موفقیت را موجب افتخار خانواده بزرگ دستگاه قضایی دانست و گفت: درخشش فرزندان این مجموعه در عرصه علم، نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند نیروی انسانی و خانواده‌های آنان است.

وی همچنین از تلاش فرماندهان، کارکنان انتظامی و سربازان وطن در تأمین امنیت کشور قدردانی و شهادت دو تن از نیرو‌های انتظامی در سیستان و بلوچستان را به خانواده‌های آنان تسلیت گفت.

رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این آیین، مبارزه با فساد، تأمین امنیت مردم، سلامت قضایی، صیانت از عدالت و اجرای دقیق سند تحول و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی استان برشمرد.

عباس پوریانی گفت: برخورد قضایی باید مبتنی بر مستندات، ادله متقن و رعایت کامل قانون باشد، اما هر جا فساد احراز شود، برخورد باید قاطع و قانونی باشد.

وی افزود: اموال عمومی متعلق به مردم است و کسی که به بیت‌المال دست‌اندازی می‌کند، در واقع حقوق مردم را تضییع کرده است و دستگاه قضایی در این موارد با جدیت ورود خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران اختلافات ملکی را یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پرونده‌های قضایی استان عنوان کرد و گفت: ارزش بالای زمین و تقاضای زیاد برای خرید ملک، در کنار نقل و انتقال‌های متعدد، پیچیدگی‌های حقوقی و ثبتی ایجاد کرده و ضرورت ساماندهی معاملات را افزایش داده است.

پوریانی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از برنامه‌های مهم دستگاه قضایی استان دانست و افزود: اجرای این قانون در مازندران به دلیل شرایط خاص استان، ارزش بالای املاک و پیچیدگی‌های ثبتی و حقوقی، دشوارتر از بسیاری از استان‌هاست.

وی تأمین امنیت مردم و صیانت از سلامت قضات و کارکنان دستگاه قضایی را از دیگر اولویت‌های استان برشمرد و گفت: جامعه قضایی باید الگویی از سلامت، پاکدستی، قانون‌مداری و عدالت‌خواهی باشد.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین از تلاش قضات، دادستان‌ها، رؤسای حوزه‌های قضایی و کارکنان اداری استان قدردانی کرد.

در این آیین، قضات برتر دادگستری مازندران به پاس تلاش‌ها و خدمات آنان در اجرای عدالت و خدمت‌رسانی به مردم و همچنین چهار تن از فرزندان کارکنان دادگستری استان که در کنکور سراسری ۱۴۰۵ رتبه‌های برتر کسب کرده بودند، مورد تقدیر قرار گرفتند.

پیش از برگزاری این آیین نیز دادستان انتظامی قضات، رئیس کل دادگستری مازندران و جمعی از مسئولان قضایی استان با حضور در دفتر نماینده ولی‌فقیه در مازندران با آیت‌الله محمدی لائینی دیدار و گفت‌و‌گو کردند.