از زمان تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، خشم و انزجار قشر‌های مختلف مردم انگلیس از حضور نظامیان آمریکایی در خاک کشورشان بالا گرفته است. نتایج تازه‌ترین نظر سنجی موسسه ایپسوس نشان داد فقط ۲۳ درصد مردم انگلیس موافق حضور نظامیان آمریکایی در پایگاه‌های کشورشان هستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، قشر‌های مختلف مردم به ویژه فعالان ضد جنگ در انگلیس از زمانی که آشکار شد پایگاه هوایی فیرفورد انگلیس، برای بمباران ایران، در اختیار ارتش آمریکا قرار گرفته است، بار‌ها در جاده‌های پیرامون آن تظاهرات کردند و اخراج نظامیان آمریکایی از خاک کشورشان را خواستار شدند.

سوفی بولت دبیر کل ائتلاف خلع سلاح هسته‌ای در تظاهرات برابر پایگاه هوایی دراختیار امریکا در انگلیس گفت: هدف ما این است که این پایگاه که به محل مشارکت در جنگ غیر قانونی ترامپ مبدل شده است کاملا تعطیل شود تا امکان ارتکاب جنایات جنگی امریکا از خاک ما از بین برود.

بر اساس مستندات سازمان‌های ضد جنگ در انگلیس بمب افکن‌های سنگین آمریکایی از جمله بی یک از این پایگاه انگلیسی بمب‌های یک تنی و سوخت برای بمباران ایران دریافت می‌کردند. به تازگی پلیس انگلیس گفته هفت نفر از جمله یک شهروند ایرانی – انگلیسی را که قصد انجام عملیات ضد این پایگاه هوایی را داشتند دستگیر کرده و همچون گذشته مقامات این کشور انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه گرفتند. سفارت کشورمان با رد این اتهام تداوم فضاسازی علیه ایران را محکوم کرد. سفیر انگلیس در تهران هم به وزارتخارجه احضار شد.

پس از این وقایع وزارت جنگ آمریکا اعلام کرد تمام بمب افکن‌های خود را از این پایگاه خارج کرده است.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره خروج بمب افکن‌های این کشور از پایگاه هوایی فیر فورد می‌گوید: تهدید‌هایی وجود داشت. واشنگتن می‌داند چه کسانی این تهدید‌ها را اجرا کردند و آنها ممکن است با ایران مرتبط باشند.

اکنون قشر‌های مختلف مردم به ویژه فعالان صلح طلب که ماه هاست در اطراف این پایگاه تظاهرات اعتراضی برگزار کردند خروج کامل نظامیان آمریکایی از خاک کشورشان را خواستارند.

یک فعال ضد جنگ در انگلیس می‌گوید::" ما آمده‌ایم تا بگوییم ما مردم بریتانیا نمی‌خواهیم پایگاه هایمان، در یک جنگ غیرقانونی و برای بمباران علیه مردم ایران یا هر ملت دیگر، به کار رود و شریک جنایات امریکا باشیم. ما می‌خواهیم همه نظامیان آمریکایی خاک ما را ترک کنند.

دیوید راش استاد "مؤسسه تایر مارشال" و مدیر پیشین عملیات ناتو در دفتر وزیر جنگ آمریکا در این باره می‌گوید: " آسیب پذیر بودن این پایگاه، از زمان بازداشت افراد مشکوک در اطراف آن در هفته گذشته، اشکار شد. معلوم شد هواپیما‌های آمریکایی در فضای باز و در فاصله ۳۰۰ متری از دید مردم، در پایگاه فیرفورد قرار دارند. آن هواپیما‌های نظامی را می‌شد تا پهپاد یا خمپاره انداز مورد حمله قرار داد. پنتاگون باید زودتر از این، برای حفاظت از این بمب افکن‌ها اقدام می‌کرد. "

دو مقام آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند نیاز به جابجایی بمب‌افکن‌ها آن قدر فوری بود که به برخی از هواپیما‌ها دستور پرواز داده شد، در حالی که هواپیما‌های سوخت‌گیری هنوز در حال آماده‌سازی بودند.

نظامیان آمریکایی اکنون نه تنها در غرب آسیا بلکه در قلب اروپا نیز حساس امنیت نمی‌کنند ومحل استقرار خود و جنگ افزار هایشان را در اقصی نقاط جهان در معرض تهدید جدی می‌بینند.