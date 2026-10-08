چهار شکارچی غیرمجاز در ارتفاعات اشنویه دستگیر و دو قبضه سلاح شکاری قاچاق و لاشه چهار خرگوش از آنان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اشنویه گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی درباره شکار شبانه، مأموران یگان حفاظت محیط زیست اشنویه به همراه همیاران محیط زیست به ارتفاعات مرزی کانی‌سیدحسن و کانی هفت‌بهشت اعزام شدند و با چهار نفر متخلف شکار مواجه شدند.

وی افزود: در این ماموریت، دو قبضه سلاح شکاری تک‌لول قاچاق و لاشه چهار قطعه خرگوش کشف و ضبط شد.

خضری اظهار کرد: پس از وصول ضرر و زیان وارده به محیط زیست، برای افراد دستگیرشده پرونده تشکیل و متهمان برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.