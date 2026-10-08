جشنواره آیینی چارو با هدف احیای آیین‌ها و دانش بومی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری، در روستای بهده شهرستان پارسیان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مسئول برگزاری جشنواره گفت: این جشنواره دو روزه با حضور مردم و علاقه‌مندان به فرهنگ و آیین‌های بومی برگزار شد.

«چارو» با دانش بومی مرتبط با ساخت، پرداخت و استفاده از سفال و مصالح سنتی همچون ساروج پیوند دارد.

عبدالحمید دلشاد افزود:یک روز پیش از برگزاری مراسم، مردم و برگزارکنندگان مراسم با جمع‌آوری گل و مواد مورد نیاز سفالگری مقدمات اجرای چارو را فراهم می‌کنند.

وی گفت: پس از آماده‌سازی و ترکیب مواد، ساخت و پخت سفال به شیوه سنتی و در کوره رو باز صورت می‌گیرد.

مسئول برگزاری جشنواره گفت: در حاشیه این جشنواره، شیرینی‌های سنتی و صنایع دستی روستای تاریخی بهده به نمایش گذاشته شد.

دلشاد افزود: برگزاری بازی‌های بومی و محلی به عنوان بخشی از فرهنگ و معرفی سبک زندگی سنتی مردم این منطقه اجرا شد.

روستای تاریخی بهده، مرکز دهستان مهرگان شهرستان پارسیان، با جمعیتی حدود دو هزار نفر، از روستا‌های قدیمی غرب هرمزگان است.