به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی آسیا در پنانگ مالزی از صبح امروز (پنجشنبه) با برگزاری مسابقات درمواد مختلف پیگیری شد که یکی از آنها فینال دوی ۲۰۰ متر مردان بود.

مهدی وحیدیان نماینده کشورمان در این رقابت با ثبت زمان ۲۲.۱۶ ثانیه به عنوان دوم رسید و مدال نقره آسیا را به گردان آویخت.

این دونده جوان کشورمان دیروز نیز موفق شده بود، با همراهی علی علیزاده، مهران سرفراز و محمدمهدی زارع به مدال برنز ماده ۴ در ۴۰۰ متر دست یابد