مسابقات قهرمانی کلیستنیکس (ورزش خیابانی) کشور، با حضور ۳۰۰ ورزشکار از سراسر ایران از امروز ۱۶ مهرماه به میزبانی شیراز آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط‌عمومی اداره کل ورزش و جوانان فارس اعلام کرد: این رقابت‌ها امروز و فردا فردا، ۱۶ و ۱۷ مهرماه در فضای باز و در کنار بنای تاریخی ارگ کریم‌خان برگزار می‌شود تا فضایی منحصر‌به‌فرد برای این رشته خیابانی فراهم شود.

کلیستنیکس یا ورزش خیابانی گونه‌ای از تمرینات قدرتی است که با تکیه بر انقباض ایزوتونیک (نوعی انقباض ماهیچه‌ها در بدن انسان) موجب افزایش توان و قدرت تار‌های ماهیچه انسان می‌شود.

ویژگی بارز تمرینات کلیستنیکس این است که می‌توان آنها را در محیطی غیر از باشگاه انجام داد.

رئیس هیات آمادگی جسمانی و تندرستی استان فارس، در این باره گفت: این مسابقات در چندین شاخه از جمله قدرت، استقامت، «وان آر‌ام» و فری‌استایل با حضور ۳۰۰ ورزشکار برگزار می‌شود.

مریم جوانمردی با تاکید بر ظرفیت‌های این رشته ورزشی افزود: کلیستنیکس یکی از رشته‌های کم‌هزینه و در دسترس است که تنها با تجهیزات ساده مانند میله بارفیکس و پارالل اجرا می‌شود.

میزبانی این دوره از مسابقات کشوری، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های شیراز و جذب جوانان به این رشته ورزشی پویا است.