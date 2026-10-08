به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ قنبری، فرمانده انتظامی شهرستان رابر از شناسایی و دستگیری باند ۳ نفره سارقان احشام در این شهرستان خبر داد.

وی افزود: در پی وقوع ۳فقره سرقت احشام، مأموران پلیس آگاهی با اقدامات تخصصی، ابتدا سرکرده این باند را شناسایی و دستگیر و در ادامه با هماهنگی مقام قضایی و با شناسایی مخفیگاه متهمان، دو همدست دیگر وی نیز بازداشت شدند.

سرهنگ قنبری با اشاره به کشف ۳ فقره سرقت احشام تأکید کرد: پلیس با رصد دقیق تحرکات مجرمانه، با هرگونه ناامنی و سرقت به‌ویژه در حوزه اموال مردم، قاطعانه برخورد خواهد کرد.