به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس و از هفته هشتم آلومینیوم در ورزشگاه امام خمینی از تیم ملوان بندرانزلی پذیرایی می‌کند.

در این دیدار که قضاوت آن را میثم حیدری برعهده دارد؛ آلومینیوم در حالی به مصاف میهمان گیلانی خود می‌رود که در ۱۰ مسابقه اخیر خود نباخته و در جدول رده بندی نیز بدون شکست با ۳ پیروزی و ۳ تساوی ۱۲ امتیازی و در جای چهارم قرار دارد.

در آنسوی میدان ملوانان که از ۶ مسابقه لیگ ۷ امتیاز کسب کرده‌اند؛ دوازدهمین تیم در میان ۱۸ تیم حاضر در لیگ برتر هستند و برای کسب جایگاه بهتر در جدول به ۳ امتیاز این مسابقه می‌اندیشند.

در ۵ مسابقه رودرروی اخیر دو تیم، ۴ مسابقه به تساوی کشیده شده است و در آخرین مسابقه دوتیم پنجم دی ماه سال گذشته این تیم ملوان بود که با یک گل پیروز میدان لقب گرفته است.

بدین ترتیب آلومینیوم اراک تیم بدون شکست لیگ برتر فوتبال ایران، که در ۵ بازی اخیر خود ۲ پیروزی و ۳ تساوی کسب کرده میهمان خود ملوان را با ۳ شکستی که در فصل جاری تجربه کرده تیمی شکننده می‌بیند و برای تثبیت جایگاه خود در بین بالانشینان به کمتر از پیروزی در این دیدار قانع نمی‌شود.

دیدار تیم‌های آلومینیوم اراک و ملوان انزلی از ساعت ۱۶، پنجشنبه ۱۶ مهر بصورت زنده و مستقیم از شبکه استانی آفتاب پخش می‌شود.