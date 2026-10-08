به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شهرستان لنجان دراین آیین گفت: همه اقشار جامعه برای حفظ ارزش‌های نظام و انقلاب پای کار هستند و امروز نیز در برابر هجمه‌ها و توطئه‌های دشمنان، هوشیاری و خودسازی ضرورت دارد.

علیرضا بصیری افزود: دانشجو باید از نظر فکری، سیاسی و فرهنگی هوشیار باشد و با نقش‌آفرینی در تصمیم‌سازی‌های کلان، برای رفع مشکلات کشور تلاش کند؛ دانشگاه نیز باید سنگر نقد و نوآوری باشد.

وی گفت: شهرستان لنجان بیش از هزار شهید تقدیم نظام جمهوری اسلامی کرده است که ۳۰ نفر از آنان شهدای دانشجو هستند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت زنده نگه‌داشتن یاد شهدا گفت: ایستادگی امروز ما در برابر توطئه‌های دشمنان، مرهون ایثارگری‌های شهدایی است که جان خود را در راه امنیت و سرافرازی کشور تقدیم کردند.

پیام نجفی افزود: وظیفه داریم فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل بعد منتقل کنیم؛ چراکه این دانشجویان، از ادامه دهندگان مسیر نورانی شهدا هستند.