به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی صداقتی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران با اعلام این خبر گفت: میدان توحید نقطه تلاقی پنج معبر اصلی و پرتردد است. انتظار طولانی پشت چراغ زماندار عمدتا منجر به پس زدگی بار ترافیک تا سایر معابر اطراف می‌شود. خیابان ستارخان که از جمله پرتقاضاترین مسیر‌های تردد در این محدوده بشمار می‌آید نیز ازین امر مستثنی نیست. بدین جهت اجرای یک دسترسی مستقیم از شرق خیابان ستارخان به ابتدای بزرگراه شهید چمران در قالب اجرای یک پل چپ گرد در برنامه کاری قرار گرفت.

وی ادامه داد: این طرح مردادماه سال ۱۴۰۳ آغاز شد و اجرای آن بدلیل مواجهه با معارضین تاسیساتی، بازنگری در اجرای بخشی از طرح، صعوبت اجرای پروژه به دلیل همجواری با ترافیک و تقارن با دو جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان، با تاخیر همراه شد و در نهایت در مهرماه سال ۱۴۰۵ به بهره برداری می‌رسد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران در تشریح جزییات این طرح گفت: اجرای یک دستگاه پل روگذر به طول ۵۵۴ متر با عرشه‌ای به طول ۲۲۵ متر با عرض متغیر ۸.۴ متر تا ۱۰.۸ متر شامل ۲ کوله و ۴ شمع ستون به قطر ۳ متر، جهت تامین دو خط عبوری و یک پیاده رو، اجرای دیوار‌های حائل به طول مجموع ۳۴۶ متر به همراه اجرای شبکه جمع آوری و هدایت آب‌های سطحی از بخش‌های اجرایی این طرح بشمار می‌آید.