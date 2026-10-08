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دفتر بنیاد ملی نخبگان آذربایجان شرقی در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،یوسف زندی رئیس بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی در آیین افتتاح دفتر بنیاد نخبگان مراغه از شناسایی و حمایت از ۴ هزار و ۳۰۰ نخبه در حوزههای مختلف در استان خبر داد.
زندی افزود:از کل نخبههای شناسایی شده ۷۰ درصد در تبریز فعالیت دارند و مابقی در شهرستانها هستند.
وی گفت: با هدف شناسایی و حمایت از نخبهها در شهرستانها ششمین دفتر بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی در مراغه افتتاح شد.
رئیس بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی نخبه یابی، نخبه پروری، نخبه گزینی و نخبه قماری را از اولویتهای این بنیاد در استان و کشور اعلام کرد.
زندی افزود: با ایجاد این دفتر در مراغه فعالیت نخبهها در شهرستان شناسایی و از آنها در بخشهای مختلف حمایت خواهد شد.
احمد ملکی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه نیز در این آیین افتتاح این دفتر گفت: فعالیت دفتر بنیاد نخبگان این شهرستان در دانشگاه آزاد خواهد بود.
ملکی افزود: وظیفه این بنیاد حمایت از فعالیتهای علمی، تحقیقاتی و پژوهشی است.