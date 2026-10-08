به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، پس از تعطیلی ۲۵ روزه لیگ برتر به دلیل بازی‌های آسیایی و فیفادی، هفته هشتم این رقابت‌ها از امروز پنجشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود. در یکی از دیدار‌های این هفته، نساجی مازندران از ساعت ۱۶:۰۰ در ورزشگاه شهید وطنی قائم‌شهر میزبان ذوب‌آهن اصفهان است.

سعید دقیقی که پس از جدایی سیدمجتبی حسینی، هدایت نساجی را برعهده گرفته، امروز برای نخستین بار روی نیمکت این تیم در مسابقات رسمی می‌نشیند. دقیقی سابقه هدایت تیم‌هایی همچون پیکان، خیبر خرم‌آباد و شمس‌آذر قزوین را در کارنامه دارد و در نساجی با چالش جدیدی روبه‌روست؛ چراکه هواداران نساجی در شرایط فعلی چیزی جز پیروزی را نمی‌پذیرند.

دقیقی در نشست خبری پیش از این دیدار گفت: «خیلی خوشحالم در خدمت تیم بزرگ نساجی قائمشهر هستم. در برنامه‌ریزی ۱۷ روزه‌ای که داشتیم، به دنبال آن بودیم که ابتدا به شناخت کامل از تیم برسیم تا از لحاظ ذهنی، تاکتیکی و جسمانی شناخت بیشتری پیدا کنیم تا برای بازی با ذوب‌آهن آماده شویم.»

ذوب‌آهن با ویسی به دنبال دومین برد فصل

در سوی مقابل، ذوب‌آهن اصفهان همچنان با عبدالله ویسی به کار خود ادامه می‌دهد. ویسی که به عنوان تنها مربی جام‌دار لیگ برتر در فصل جدید شاغل است، پیش از تعطیلات استعفای خود را اعلام کرده بود، اما مدیریت باشگاه با این استعفا مخالفت کرد و او ماند.

ذوب‌آهن با هدایت ویسی در شش بازی قبلی خود، یک برد مقابل پیکان داشته، به ملوان و پرسپولیس باخته و در مصاف با فولاد، مس شهربابک و فجر سپاسی نیز نتیجه‌ای بهتر از تساوی کسب نکرده است. سبزپوشان اصفهانی برای جبران نتایج ضعیف خود، امروز در قائم‌شهر به دنبال دومین برد فصل هستند.

وضعیت دو تیم در جدول

نساجی مازندران در حال حاضر با ۸ امتیاز از ۷ بازی، در رده نهم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار دارد. ذوب‌آهن اصفهان نیز با ۶ امتیاز از ۶ بازی، در رده چهاردهم جدول جای گرفته است. این دیدار برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار است؛ نساجی به دنبال تداوم روند صعودی خود پس از برد‌های ارزشمند مقابل ملوان و خیبر است و ذوب‌آهن برای فرار از منطقه خطر به امتیاز نیاز مبرم دارد.

ذوب‌آهن در این دیدار با یک غیبت مهم روبه‌روست. فرشید اسماعیلی، هافبک کلیدی این تیم، به دلیل محرومیت اجازه حضور در بازی را ندارد و عبدالله ویسی باید خط میانی تیمش را بدون او بچیند. در اردوی نساجی نیز نوید کومار به دلیل مصدومیت رباط از ابتدای فصل همچنان نمی‌تواند تیم را همراهی کند.

داوران دیدار نساجی و ذوب‌آهن

کمیته داوران فدراسیون فوتبال، اسامی داوران این دیدار را به شرح زیر اعلام کرد:

داور: موعود بنیادی‌فرد

کمک‌ها: وحید سیفی، علی‌اکبر نوری و میثم عباسپور

داور VAR: محمدرضا تارخ

کمک VAR: حامد سیری

ناظر: رضا عبدوس

سابقه تقابل دو تیم

تیم‌های ذوب‌آهن و نساجی مازندران در لیگ برتر تاکنون ۱۴ بار مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که ۶ بار ذوب‌آهن و ۳ بار نساجی پیروز شده‌اند، ضمن اینکه ۵ دیدار نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. دو تیم تاکنون هفت بار به میزبانی نساجی به مصاف یکدیگر رفته‌اند که حاصل آن چهار برد برای ذوب‌آهن و یک برد برای نساجی بوده است. نکته جالب اینکه نخستین بازی نساجی در تاریخ لیگ برتر نیز در همین ورزشگاه و در برابر همین حریف، ذوب‌آهن اصفهان، برگزار شده بود.

نکته پایانی؛ جشن خانگی در انتظار دقیقی

نساجی امروز در حالی به مصاف ذوب‌آهن می‌رود که هواداران این تیم پس از دو برد ارزشمند خارج از خانه، به دنبال جشن خانگی با سرمربی جدید خود هستند. سعید دقیقی نیز با انگیزه بالا آمده تا شروع کارش با قرمزپوشان مازندرانی را با بهترین نتیجه رقم بزند. باید دید دوئل تاکتیکی دقیقی و ویسی در وطنی چه نتیجه‌ای به همراه خواهد داشت.