به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات بویژه بشاگرد رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نیست احتمال افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریا با افزایش سرعت باد‌های جنوب شرقی نسبتاً مواج می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: سرعت باد نزدیک به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به حدود۱۲۰ سانتی متر می‌رسد.

وی توصیه کرد: شناور‌های سبک و صیادی از رفتن به دریا خودداری و دیگر شناور‌ها با احتیاط رفت و آمد کنند.

این شرایط تا ظهر جمعه در مناطق دریایی ادامه دارد.

مجتبی حمزه نژاد افزود: از امروز با افزایش رطوبت نسبی هوا در طول روز، کاهش دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.