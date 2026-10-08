آیین رونمایی از سردیس شهید محمدسعید ایزدی معروف به حاج رمضان با حضور خانواده این شهید، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران و ناصر ابوشریف نماینده جهاد اسلامی فلسطین در ایران در میدان فلسطین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردیس شهید مقاومت محمدسعید ایزدی معروف به حاج رمضان در آیینی با حضور خانواده این شهید، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران و ناصر ابوشریف نماینده جهاد اسلامی فلسطین در ایران در میدان فلسطین تهران رونمایی شد.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در این مراسم با اشاره به همزمانی روز شهادت شهید ایزدی با سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران گفت: ما که مانده‌ایم موظف هستیم راه شهدا را ادامه دهیم.

وی افزود: راه این شهدا تا نابودی کامل اسرائیل ادامه خواهد یافت و در این نبرد پیروز خواهیم بود و انتقام خون شهدا و رهبر شهیدمان را خواهیم گرفت.

ناصر ابوشریف نماینده جهاد اسلامی فلسطین در ایران نیز با اشاره به نقش شهید حاج رمضان در حمایت از گروه‌های مقاومت گفت: حاج رمضان داستان ایران در فلسطین و فلسطین در ایران است و گروه‌های مقاومت با تلاش‌های او رشد و ظهور کردند.

وی افزود: تلاش‌های حاج رمضان در تقویت جبهه مقاومت و حمایت از گروه‌های مقاومت، در شکل‌گیری شرایطی که به عملیات طوفان الاقصی منجر شد، نقش داشت و این عملیات ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به رژیم صهیونیستی وارد کرد.

ابوشریف همچنین گفت: یکی از پیامد‌های عملیات طوفان الاقصی، آشکار شدن چهره واقعی رژیم صهیونیستی برای افکار عمومی جهان بود.

در پایان این مراسم، از سردیس شهید محمدسعید ایزدی معروف به حاج رمضان در میدان فلسطین تهران رونمایی شد.

شهید محمدسعید ایزدی معروف به حاج رمضان از چهره‌های جبهه مقاومت بود که ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ در شهر قم در حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.