اطلاع رسانی، آگاهی بخشی، پییگیری مطالبات مردم و ایجاد فضای بانشاط صبحگاهی، محور‌های اصلی برنامه «جوان ایرانی سلام» است و گروه برنامه ساز تلاش می‌کند متناسب با تغییرات سریع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، خود را با دغدغه‌های مخاطبان همسو کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، عطیه عسگری، یکی از سردبیران برنامه «جوان ایرانی سلام» رادیو جوان با حضور در استودیو شبکه خبر، درباره وظایف سردبیر در این برنامه گفت:مسئولیت تنظیم محتوای برنامه و چارچوب آن از نظر فرم بر عهده سردبیر است و در برنامه‌هایی که سردبیر و تهیه‌کننده از یکدیگر جدا هستند، این دو جایگاه در عین تعامل نزدیک، مسئولیت‌های متفاوتی دارند.

وی با اشاره به مخاطبان برنامه «جوان ایرانی سلام» افزود: این برنامه از برنامه‌های پرمخاطب شبکه جوان است و با توجه به زمان پخش، یعنی ساعت ۶ تا ۸ صبح، مخاطبان گسترده‌ای از جمله دانشجویان، دانش‌آموزان و افرادی که در مسیر محل کار قرار دارند، با آن همراه هستند.

عسگری اطلاع رسانی و آگاهی بخشی رااز محور‌های اصلی برنامه دانست و گفت: بخش‌های خبری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی، همچنین موضوعاتی در حوزه پزشکی، روان‌شناسی، مسائل حقوقی، گردشگری و هواشناسی در برنامه ارائه می‌شود.

وی افزود: بخش تعاملی نیز از قسمت‌های مهم برنامه است و مخاطبان از طریق پیامک، تماس تلفنی و شبکه‌های اجتماعی با برنامه ارتباط برقرار می‌کنند و بازخورد‌های خود را در اختیار برنامه‌سازان قرار می‌دهند.

عسگریدرباره بخش‌های نمایشی و بخش‌های برنامه گفت: بخش‌هایی مانند «مسیریاب» با اجرای نمایشی و طنز، به موضوعات اجتماعی و دغدغه‌های روزمره مردم می‌پردازند. همچنین در بخش «مجازی‌باز»، موضوعات و مسائل پرمطرح‌شده در فضای مجازی بررسی می‌شود.

عسگری پیگیری مطالبات مردم رایکی دیگر از محور‌های مهم برنامه عنوان کرد و گفت: در بخش «سوژه‌یاب» یک موضوع به صورت کامل بررسی می‌شود و ضمن پرداختن به پیشینه و تغییرات آن، در صورت امکان ارتباط زنده با مسئول مربوط نیز برقرار می‌شود تا چرایی و ابعاد موضوع برای مخاطب روشن شود.

وی درباره گستره مخاطبان برنامه گفت: اگرچه شبکه جوان مخاطب هدف خود را جوانان قرار داده است، اما به دلیل ماهیت موضوعات و پرداختن به مسائل زندگی روزمره، مخاطبان نوجوان و حتی افراد سنین بالاتر نیز با برنامه ارتباط برقرار می‌کنند. با این حال، در انتخاب موضوعات، مسائل مرتبط با جوانان از جمله اشتغال، ازدواج، وام و فرزندآوری در اولویت قرار دارد.

عسگری با اشاره به تغییر گروه‌های برنامه‌ساز در هفته‌های مختلف افزود:شاکله و چارچوب اصلی برنامه ثابت است، اما گویندگان، خبرنگاران، برخی برنامه سازان، کارشناسان و تیم سردبیری و تهیه‌کنندگی تغییر می‌کنند تا ضمن حفظ هویت برنامه، تنوع و خلاقیت نیز ایجاد شود.

وی درباره دشواری تولید برنامه صبحگاهی گفت: تولید یک برنامه صبحگاهی، کاری روتین و خودکار نیست و برای بخش‌های مختلف آن از روز قبل و گاهی هفته‌ها قبل برنامه‌ریزی می‌شود. ذائقه مخاطب به سرعت تغییر می‌کند و اگر برنامه نتواند خود را با تحولات اجتماعی و دغدغه‌های جدید هماهنگ کند، فاصله میان برنامه و مخاطب ایجاد خواهد شد.

سردبیر «جوان ایرانی سلام» در پاسخ به پرسشی درباره آینده رادیو در عصر هوش مصنوعی و گسترش سکو‌های صوتی، بر تداوم ظرفیت‌های رادیو تأکید کرد و گفت: رادیو در کنار استفاده از ابزار‌ها و فناوری‌های جدید، همچنان بستر ارتباطی خود را حفظ کرده و می‌تواند از قابلیت‌هایی مانند پادپخشو هوش مصنوعی نیز استفاده کند.

عسگری مهم‌ترین نیاز فعلی «جوان ایرانی سلام» را همسو شدن مستمر با تغییرات و ریتم زندگی مخاطبان دانست و افزود: مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با سرعت زیادی تغییر می‌کنند و برنامه باید بتواند این تغییرات و دغدغه‌های مخاطبان را به‌موقع در محتوای خود منعکس کند تا از مخاطب عقب نماند.