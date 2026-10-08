به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ژنرال «احمد شریف چودری»، سخنگوی ارتش پاکستان در گفت‌و‌گو با شبکه خبری «سی‌ان‌ان» که روز چهارشنبه منتشر شد، تأیید کرد که استقرار نیرو‌های نظامی این کشور در عربستان در قالب «توافق دفاعی مشترک مکه» حضور دارند.

وی اظهار داشت که نیرو‌های پاکستانی هم‌اکنون در «ظرفیت‌ها و حوزه‌های عملیاتی متعدد» در حال انجام مأموریت در خاک عربستان هستند.

سخنگوی ارتش پاکستان با تأکید بر حضور پررنگ اسلام‌آباد در این منطقه گفت: تأیید می‌کنم که نیرو‌های مسلح پاکستان از هم‌اکنون در عربستان حضور دارند و این موضوع را اطمینان می‌دهم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ماهیت این استقرار تحت پیمان دفاعی مکه تصریح کرد: بله، نیرو‌های نظامی پاکستان دهه‌هاست که در ظرفیت‌های گوناگون در عربستان مستقر بوده و همکاری‌های مستمری با این کشور داشته‌اند.

ژنرال چودری به شکل‌گیری تعاملات دفاعی منطقه‌ای اشاره کرد و افزود: ائتلاف دفاعی سه‌جانبه میان پاکستان، عربستان و ترکیه پدیده‌ای نوظهور یا خلق‌الساعه نیست؛ بلکه بر پایه روابط عمیق دیپلماتیک، سیاسی، نظامی و پیوند‌های مردمیِ پایدار و دیرینه میان سه کشور شکل گرفته است.