مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان گفت:با برنامه ریزی‌های انجام شده، تمامی سد‌های خوزستان برای مقابله با پدیده النینو آمادگی کامل دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس صدریان فر شامگاه چهارشنبه (۱۵ مهر) در برنامه گفت‌و‌گو ویژه خبری شبکه خوزستان افزود: از چند ماه قبل پس از اعلام سازمان‌های هواشناسی و مدیریت بحران در خصوص پیش بینی وقوع النینو، جلسات مختلف در سطح ملی و استانی براز مقابله با این پدیده برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه برای مقابله با النینو برنامه ریزی‌های لازم در سطح سد‌ها و منابع آبی استان انجام شده است، ادامه داد: به صورت پویا و هوشمند مدیریت سد‌ها و منابع آبی استان با توجه به رفتار پدیده النینو انجام خواهد شد.

مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان تاکید کرد: پدیده النینو در سال جاری با سیلاب سال ۹۸ بسیار متفاوت است. ما هم اکنون در آغاز سال آبی هستیم و در سال ۹۸ در اسفندماه و ابتدای بهار ۹۰ درصد سد‌ها پر شده بود و دوم اینکه در آن سال در حوزه‌های آبی بالادست سد‌های خوزستان به صورت مرطوب و بارش‌های شدید و زیادی آمده بود و در حال حاضر این شرایط وجود ندارد.

صدریان فر تاکید کرد: در مجموع کشور ما در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و حتی اگر شاهد بارش‌های فراتر از نرمال داشته باشیم باید رویکرد ما مدیریت مصرف باشیم و نگاه به آینده باشد.

مدیر کل هواشناسی خوزستان نیز در برنامه گفت‌و‌گو ویژه خبری با اشاره به اینکه مدل‌های هواشناسی نشان از بارش‌های رگباری و نقطه‌ای در استان می‌باشد، ادامه داد: بررسی نقشه‌ها نشان می‌دهد شاخص‌های النینو نسبت به ماه‌های گذشته تغییر یافته است و در عدد ۳.۵ قرار دارد که پیش بینی می‌شود بارش‌های قوی که در ۶۰ سال گذشته بر اثر این پدیده داشته است، بی سابقه باشد.

محمد سبزه زاری عنوان کرد: براساس پدیده النینو و نقشه‌های هواشناسی پیش بینی می‌شود در اوایل آبان ماه و آذرماه شاهد بارش‌های رگباری و بسیار خوب در استان باشیم.