به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در دشت‌های حاصلخیز شهرستان فسا، روستایی با چهار هزار نفر جمعیت، الگویی تمام‌عیار از یک زیست متعالی را به نمایش گذاشته است؛ روستای «امیرحاجیلو» که نه‌تنها چرخ‌های اقتصاد منطقه را با تولید سالانه ده‌ها هزار تن محصولات کشاورزی و دامی به حرکت درآورده، بلکه به کانون جوشش ارادت به اهل‌بیت (ع) و مهد پرچمداران ایثار و شهادت بدل شده است.

اقتصاد مولد؛ بازوی توانمند منطقه

اگر تولید را ستون فقرات توسعه یک منطقه بدانیم، امیرحاجیلو در بخش ششده و قره‌بلاغ به‌خوبی توانسته است این رسالت را ایفا کند. تکیه بر دانش بومی و پشتکار اهالی، منجر به تولید سالانه ۳۵ هزار تن انواع محصولات کشاورزی و باغی شده است. در کنار این ثروت سبز، تولید ۲۵ تن گوشت قرمز و عسل‌های مرغوب، این روستا را به یکی از بازو‌های تأمین امنیت غذایی در استان فارس تبدیل کرده است؛ حقیقتی که نشان می‌دهد، روستاها، اگر به ظرفیت‌هایشان بها داده شود، موتور محرکِ پیشرفت ملی هستند.

امیرحاجیلو؛ میعادگاه گردشگری مذهبی در فارس.

اما هویت این روستا، تنها در آمار تولید و کشاورزی خلاصه نمی‌شود. امیرحاجیلو در آیینه فرهنگ، نامی بلندآوازه دارد. ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، اینجا تبدیل به جلوه‌گاهی از وحدت کم‌نظیر می‌شود؛ جایی که با برپایی بیش از ۱۰۰ موکب و مشارکت یکپارچه اهالی، شکوهی از همدلیِ آیینی شکل می‌گیرد. این روحیه، امیرحاجیلو را به قطبی برای گردشگری مذهبی بدل کرده است.

ریشه‌های استوار؛ از دفاع مقدس تا جبهه مقاومت

این بالندگی و حیات پویا، بی‌شک ریشه در شجره طیبه‌ای دارد که مردمان این دیار با خون عزیزانشان آبیاری کرده‌اند. تقدیم ۲۳ شهید سرافراز، از دوران دفاع مقدس تا جنگ رمضان، گواهی بر این حقیقت است.

نام شهید «مجید خادمی»، رئیس فقید سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، که از اهالی این دیار بود و در مسیر دفاع از حریم امنیت به فیض شهادت نائل آمد، همچون نگینی بر تارک افتخارات امیرحاجیلو می‌درخشد.