سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن از سرنگونی یک فروند پهپاد جاسوسی مسلح «بیرقدار آکینجی» ساخت ترکیه و متعلق به نیرو‌های سعودی در آسمان استان تعز خبر داد و گفت این پهپاد هنگام اقدامات خصمانه سرنگون شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: نیرو‌های مسلح یمن توانسته‌اند یک فروند پهپاد شناسایی مسلح «بیرقدار آکینجی» ساخت ترکیه و متعلق به نیرو‌های سعودی را هنگام اقدامات خصمانه در آسمان استان تعز سرنگون کنند و این پهپاد با استفاده از سلاح مناسب هدف قرار گرفته و ساقط شده است.

به نقل از المسیره، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن همچنین گفت نیرو‌های یمنی با تعدادی موشک بالستیک تجمع‌ها و نیرو‌های نظامی سعودی را در پادگان قعوه در منطقه رأس‌العاره هدف قرار داده‌اند. وی تاکید کرد، این حملات با دقت به اهداف اصابت کرده و به کشته و زخمی شدن شماری از نیرو‌ها و همچنین آتش‌سوزی در برخی انبار‌های تسلیحات منجر شده است.

او افزود، همزمان، تجمع‌ها و نیرو‌های سعودی در جنوب باب‌المندب، منطقه السقیا و رأس‌العاره نیز با تعدادی موشک بالستیک هدف قرار گرفتند و این حملات با موفقیت به اهداف خود اصابت کرده و ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشته است.