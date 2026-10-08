ورزش‌های هوایی و عملیات چترریزی از پنجشنبه ۱۶ مهر به مدت ۳ روز در فرودگاه شهدای رامسر انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ورزش‌های هوایی و عملیات چترریزی از پنجشنبه ۱۶ مهر به مدت ۳ روز در فرودگاه شهدای رامسر انجام می‌شود.

جلسه هماهنگی این عملیات با حضور رئیس فرودگاه، فرماندهان پلیس و یگان حفاظت هواپیمایی، معاونان فرودگاه، نمایندگان شرکت بوتیا ماهان و مسئولان واحد‌های مرتبط در دفتر مدیریت فرودگاه برگزار شد.

حاضران در این نشست درباره مسائل تخصصی، امنیتی و ایمنی و دیگر موارد مرتبط با برگزاری ورزش‌های هوایی و عملیات چترریزی گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.

براساس اعلام روابط عمومی فرودگاه شهدای رامسر، این عملیات در صورت مساعد بودن شرایط هوایی انجام خواهد شد و مردم رامسر می‌توانند شاهد برگزاری ورزش‌های هوایی و چترریزی در آسمان این شهر باشند.

فرودگاه شهدای رامسر سال‌ها میزبان ورزشکاران و گردشگران شرکت‌های مختلف آموزشی و تفریحی در حوزه ورزش‌های هوایی بوده است.