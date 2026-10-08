

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شاگردان ارمغان احمدی از ساعت ۲۰:۳۰ دیشب (چهارشنبه) در ورزشگاه الزورا بغداد به مصاف تیم ملی نوجوانان عراق رفتند و با گل حسین محمدولی در دقیقه ۳۲، حریف خود را یک بر صفر شکست دادند.

تیم فوتبال نوجوانان ایران پیش از این نیز روز دوشنبه در نخستین دیدار دوستانه خود مقابل عراق به میدان رفته بود و با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسیده بود.

کاروان تیم فوتبال نوجوانان امروز (پنجشنبه) بغداد را به مقصد ایران ترک خواهد کرد.

­