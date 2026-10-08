به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرمربی نساجی مازندران با ابراز خوشحالی از حضور در این تیم گفت: با انگیزه بالا آمده‌ام تا شرایطی فراهم کنم که مردم از فوتبال نساجی لذت ببرند.

سعید دقیقی در نشست خبری پیش از دیدار نساجی مازندران و ذوب‌آهن اصفهان، با گرامیداشت یاد و خاطره نادر دست‌نشان و قدردانی از پیشکسوتان، بازیکنان، مربیان و مدیرانی که در سال‌های فعالیت نساجی برای این باشگاه تلاش کرده‌اند، گفت: از همه کسانی که در نزدیک به ۷۰ سال فعالیت نساجی قائمشهر برای پویایی و خوشحالی مردم این شهر نقش داشته‌اند، یاد می‌کنیم.

وی از محمد عباس‌زاده، فراز کمالوند، رضا عنایتی، مجتبی حسینی و دیگر عوامل صعود و موفقیت نساجی نیز قدردانی کرد.

دقیقی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و علمی مازندران افزود: اینکه ۵۰ درصد رتبه‌های تک‌رقمی کنکور ریاضی، تجربی و انسانی مختص استان مازندران باشد و در قائمشهر نیز سه نفر به رتبه تک‌رقمی برسند، نشان می‌دهد این منطقه علاوه بر پرورش قهرمانان ورزشی همچون بهداد سلیمی، در عرصه فرهنگ و تحصیل نیز ظرفیت بالایی دارد.

سرمربی نساجی درباره آماده‌سازی تیم برای دیدار با ذوب‌آهن گفت: در برنامه‌ریزی ۱۷ روزه تلاش کردیم شناخت کاملی از تیم به دست آوریم و از نظر ذهنی، تاکتیکی و جسمانی برای این مسابقه آماده شویم.

وی ذوب‌آهن را تیمی با بازیکنان باکیفیت دانست و افزود: تمام تلاشمان را می‌کنیم که یک بازی خوب ارائه دهیم. نوع فوتبال تیم‌های من هجومی و پرفشار است و همیشه به دنبال خلق موقعیت زیاد هستم.

دقیقی با تأکید بر نقش هواداران گفت: حضور هواداران می‌تواند این استراتژی را ارتقا دهد و هدف ما این است که از یار دوازدهم به بهترین شکل استفاده کنیم.

وی خطاب به مردم مازندران افزود: قطعاً از فوتبال تیم ما لذت خواهید برد؛ اینکه کیفیت کار به برد منجر شود، به نگاه ویژه خدا نیاز دارد و هر کسی با تمام وجود تلاش کند، خدا هم طعم شیرین برد را نصیب تیمش خواهد کرد.

سرمربی نساجی درباره اجرای فوتبال پرفشار گفت: برای بازی پرفشار و خلق موقعیت بالا به زمان نیاز است، اما دنبال بهانه نیستیم و تلاش کردیم بازیکنان از نظر ذهنی آماده شوند.

دقیقی افزود: سکو‌ها خیلی به ما کمک می‌کنند و شاید بیشتر از مباحث تاکتیکی کمک‌حال ما باشند؛ با مرور زمان نیز ارتباط بهتری میان بازیکن، مربی و سکو‌ها شکل خواهد گرفت.

وی در پایان گفت: خودم واقعاً خوشحالم که مربی نساجی شدم؛ سال گذشته قرار بود اضافه شوم، اما قسمت نبود و ابتدای فصل نیز این اتفاق نیفتاد، اما حالا این اتفاق خوشایند برای من رقم خورده است.

دقیقی افزود: همیشه دوست داشتم یک تیم پشت تیمم باشد و در کنار حدادیان، مالک باشگاه، زندی، مدیرعامل و دیگر ارکان مدیریتی، فضا برای ارائه فوتبال باکیفیت و لذت بردن مردم فراهم است.