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سرمربی نساجی مازندران گفت با انگیزه بالا به این تیم آمده است تا شرایطی فراهم شود که مردم از فوتبال نساجی لذت ببرند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرمربی نساجی مازندران با ابراز خوشحالی از حضور در این تیم گفت: با انگیزه بالا آمدهام تا شرایطی فراهم کنم که مردم از فوتبال نساجی لذت ببرند.
سعید دقیقی در نشست خبری پیش از دیدار نساجی مازندران و ذوبآهن اصفهان، با گرامیداشت یاد و خاطره نادر دستنشان و قدردانی از پیشکسوتان، بازیکنان، مربیان و مدیرانی که در سالهای فعالیت نساجی برای این باشگاه تلاش کردهاند، گفت: از همه کسانی که در نزدیک به ۷۰ سال فعالیت نساجی قائمشهر برای پویایی و خوشحالی مردم این شهر نقش داشتهاند، یاد میکنیم.
وی از محمد عباسزاده، فراز کمالوند، رضا عنایتی، مجتبی حسینی و دیگر عوامل صعود و موفقیت نساجی نیز قدردانی کرد.
دقیقی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و علمی مازندران افزود: اینکه ۵۰ درصد رتبههای تکرقمی کنکور ریاضی، تجربی و انسانی مختص استان مازندران باشد و در قائمشهر نیز سه نفر به رتبه تکرقمی برسند، نشان میدهد این منطقه علاوه بر پرورش قهرمانان ورزشی همچون بهداد سلیمی، در عرصه فرهنگ و تحصیل نیز ظرفیت بالایی دارد.
سرمربی نساجی درباره آمادهسازی تیم برای دیدار با ذوبآهن گفت: در برنامهریزی ۱۷ روزه تلاش کردیم شناخت کاملی از تیم به دست آوریم و از نظر ذهنی، تاکتیکی و جسمانی برای این مسابقه آماده شویم.
وی ذوبآهن را تیمی با بازیکنان باکیفیت دانست و افزود: تمام تلاشمان را میکنیم که یک بازی خوب ارائه دهیم. نوع فوتبال تیمهای من هجومی و پرفشار است و همیشه به دنبال خلق موقعیت زیاد هستم.
دقیقی با تأکید بر نقش هواداران گفت: حضور هواداران میتواند این استراتژی را ارتقا دهد و هدف ما این است که از یار دوازدهم به بهترین شکل استفاده کنیم.
وی خطاب به مردم مازندران افزود: قطعاً از فوتبال تیم ما لذت خواهید برد؛ اینکه کیفیت کار به برد منجر شود، به نگاه ویژه خدا نیاز دارد و هر کسی با تمام وجود تلاش کند، خدا هم طعم شیرین برد را نصیب تیمش خواهد کرد.
سرمربی نساجی درباره اجرای فوتبال پرفشار گفت: برای بازی پرفشار و خلق موقعیت بالا به زمان نیاز است، اما دنبال بهانه نیستیم و تلاش کردیم بازیکنان از نظر ذهنی آماده شوند.
دقیقی افزود: سکوها خیلی به ما کمک میکنند و شاید بیشتر از مباحث تاکتیکی کمکحال ما باشند؛ با مرور زمان نیز ارتباط بهتری میان بازیکن، مربی و سکوها شکل خواهد گرفت.
وی در پایان گفت: خودم واقعاً خوشحالم که مربی نساجی شدم؛ سال گذشته قرار بود اضافه شوم، اما قسمت نبود و ابتدای فصل نیز این اتفاق نیفتاد، اما حالا این اتفاق خوشایند برای من رقم خورده است.
دقیقی افزود: همیشه دوست داشتم یک تیم پشت تیمم باشد و در کنار حدادیان، مالک باشگاه، زندی، مدیرعامل و دیگر ارکان مدیریتی، فضا برای ارائه فوتبال باکیفیت و لذت بردن مردم فراهم است.