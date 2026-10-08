شهردار تهران با توجه به اینکه بسته تورم صفر، یکی از طرح‌های چندگانه شهرداری است، از افزایش تعداد کالا‌های ثابت در طرح تثبیت قیمت‌ها از آبان به ۱۵ قلم خبر داد و گفت: در این بسته، حتی اگر قیمت‌ها به علت تورم تغییر کند، ما با همین قیمت، کالاها را عرضه خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای علیرضا زاکانی، شهردار تهران با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع تثبیت قیمت‌ها (بسته تورم صفر) برای کالا‌های مشمول طرح کالابرگ، به پرسش‌ها در این‌باره پاسخ گفت. متن کامل گفت‌وگو به این شرح است:

مقدمه مجری: می‌خواهیم راجع به طرح تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی صحبت کنیم که توسط شهرداری تهران به مرحله اجرا درآمده و البته این طرح به همراه طرح حمایت از مادرانی که شهرداری تهران در قالب یک موضوع عملیاتی روی آن تمرکز کرده واکنش‌ها و موضوعات مختلفی را به دنبال داشته، راجع به واکنش‌ها صحبت می‌کنیم راجع به طرح صحبت می‌کنیم چرایی اجرای طرح را مورد بررسی قرار خواهیم داد و البته طرح‌های دیگری که ممکن است شهرداری تهران در دستور کار داشته باشد و اجرای آن را به شهرداری‌های کل کشور هم بسط بدهد.

سوال: طرحی که شهرداری تهران در دست اقدام گرفته واکنش‌های مثبت، چرایی‌ها، علامت سوال‌هایی را در ذهن همه هموطنان مان برخی به شکل مثبت، برخی به شکل ابهام، برخی به شکل شاید واکنش‌های دیگری متصور شده باشند. اول سوال اینجاست که شهرداری تهران در ذهن مردم به موضوعات اجرایی در حوزه حمل و نقل، در حوزه ترافیک، در حوزه وضعیت اتوبوس‌ها، حمل و نقل شهری معروف است و بسیاری از کار‌ها را انجام می‌دهد. چرا شهرداری تهران ورود پیدا کرد به تنظیم بازار و اجرای طرح تثبیت ۱۲ قلم کالای اساسی؟

زاکانی: ما یک شهرداری حداقلی داریم که به رفت و روب و خدمات روزمره می‌پردازد یک شهرداری باید داشته باشیم که اصل صد قانون اساسی بیان می‌دارد که شورا‌ها و شهرداری‌ها عملا آنجا ناظر به شورا‌ها است که محصول آن انتخاب شهردار و شهرداری است که باید بعنوان بازوی عملیاتی کار کند که غیر از حوزه امنیت و سیاست همه حوزه‌ها باید واگذار بشود به شهرداری‌ها، لذا الان در مجلس یک طرحی تحت عنوان مدیریت جامع شهری دارد دنبال می‌شود که امورات را منتقل کنند به شهرداری‌ها که بشود به نحو احسن آن را اجرا کرد. این نکته اول.

نکته دومی که وجود دارد این است که نه از گذشته هم این بوده، یعنی مثلا شما از سال ۵۸ میادین میوه و تره بار تشکیل شده و این سازمان پشتوانه‌های قانونی دارد و الان در شهر ما ۳۱۶ تا میدان میوه و تره بار داریم که میانگین حدود ۳۰ درصد با قیمت بازار اطراف آن متفاوت است، بعضی جا‌ها تا ۶۰ درصد متفاوت است و عملا بیش از ۵۰ درصد مردم خریدشان از میادین میوه و تره بار ما می‌کنند لذا این جزء وظیفه ذاتی ما است که بتوانیم در حوزه معیشت و خدمت به مردم ورود پیدا کنیم، اما چرا این طرح؟ علت این است که آمریکا یک جنگ اقتصادی را شروع کرده و تلاش می‌کند که معیشت مردم را تحت تاثیر قرار بدهد و ما به اقتضای وظیفه مان از مدت‌ها قبل برنامه ریزی کردیم وارد میدان شدیم و امروز به توفیق الهی این طرح شروع شده و ان‌شاالله تا شش ماه قیمت این ۱۲ قلم کالای اساسی ثابت خواهد ماند و مبتنی بر بعد خانوار سرپرست خانوار می‌تواند خرید خودش را داشته باشد یک‌ماهه یا دوماهه، البته از آبان سه قلم دیگر هم به آن اضافه می‌شود می‌شود ۱۵ قلم یعنی از آبانماه مرغ و رب و پنیر هم به آن اضافه می‌شود در کنار این ۱۲ قلمی که برنج است روغن است گوشت است، شکر است، سویا است، ۵ قلم حبوبات است، ماکارونی است، یک بسته‌ای است.

سوال: تقریبا مایحتاج اصلی گذران زندگی یک ماهه است؟

زاکانی: بله، لذا این وظیفه ذاتی ما است که اتفاقا الان در این موقعیت به لطف خدا در نهایت نیاز تقابل با دشمن تشدید شده این موضوع است که ما داریم کار را دنبال می‌کنیم.

سوال: راجع به منابع مالی خیلی بحث و حرف و حدیث است، منابع مالی که برای این طرح دیده شده در جهت این که شش ماه یک قیمت ثابت بماند، در نهایت آیا شهرداری تهران به جهت این که موضوعات مختلف، ضرر نکند قرار است از منابع مالی خودش یا طرح‌های مختلف یا اجرا‌های موضوعات مختلفی مثل ترافیک، مثل چیز‌های دیگر بزند و به این طرح بدهد یا نه؟

زاکانی: وقتی شما فرمایش می‌فرمایید، این دو وجه دارد. وجه اول این است که اگر ما هر هزینه‌ای هم این جا بکنیم سود است. چون خدمت مستقیم به معیشت مردم است؛ لذا این از جهت ما کاملا حل شده است. اما این که این کار باعث بشود ما از کار‌های دیگرمان بمانیم، نه، ما الان شما در هیچ تاریخی در دوره شهرداری این میزان از حوزه تقویت حمل و نقل عمومی در حوزه اتوبوس را شما نداشتید که در یک بازه ۵ ساله یک مجموعه شهرداری بتواند این‌قدر اتوبوس را اتوبوس نوسازی شده را داشته باشد ما ۸۳ درصد اتوبوس‌هایمان را نوسازی کردیم، ما روزی که وارد شهر شدیم ۸۶۰ تا اتوبوس فعال در گردش بود ما امروز که با هم صحبت می‌کنیم بالغ بر ۲۵۰۰ تا اتوبوس به آن اضافه شده و علاوه بر این ۲۵۰۰ ما دیروز برای اولین بار توانستیم اتوبوس برقی سه کابین را هم وارد بندر بکنیم و اتوبوس‌های برقی دو کابین و ان‌شاالله روز به روز این دارد توسعه پیدا می‌کند خرید از داخل، خرید از خارج و یک بستر بزرگی برای خدمت، لذا ما اگر موضوع خدمت در حوزه حمل و نقل است، آنجا یک نصاب و رکوردی را زدیم، یک رکوردی را زدیم و نشان داد که اتفاقا من معتقدم ما در این بخش‌ها که وارد می‌شویم برکت آن کارهایمان هم می‌شود و خدا مسیر را برای ما باز می‌کند.

سوال: یعنی شهرداری تهران از جیب در این طرح چیزی پرداخت می‌کند؟

زاکانی: همین را خواستم توضیح بدهم خواستم بگویم اگر از جیب خودش هم بدهد که وظیفه اش است بدهد برای این که مردم راحت باشند ما ضرر نمیکنیم سوداست مگر من کی هستم؟ ما نوکر مردم هستیم و این جیب هم جیب مردم است، جیب شهرداری یعنی جیب مردم، لذا این نکته را خواستم باز کنم بگویم که اگر بعضی‌ها تشکیک می‌کنند می‌گویند که در این حوزه، این حوزه وظیفه ماست اولا، نکته دوم، سایر حوزه‌ها آنجا‌ها هم ما نصاب رکورد زدیم، نصاب زدیم، که عدد و رقم‌های آن همه موجود است؛ و نکته سوم هم این است که نه، ما در این قضیه حتما ریسک هایش را پذیرفتیم، این خیلی مهم است، که یک مدیری یک مسئولی ریسکش را بپذیرد ما ریسک آن را پذیرفتیم این نکته اول و اگر جایی هم هزینه داشته باشد حتما هزینه آن را می‌دهیم، اما اساس آن چیست؟ اساس آن این است که ما از اعتبار شهرداری، از تسهیلات بانک‌ها و از فرصتی که از بانک مرکزی می‌گیریم برای تسویه دلاری که برای واردات لازم داریم جبران می‌کنیم و این امکان آن، چون به سرعت از طرف مردم خریده می‌شود این پول می‌آید جایگزین می‌شود ریسک آن را پذیرفتیم، این خیلی مهم است ریسک آن را با دل و جان پذیرفتیم، چون همه جان ما فدای مردم است، اما نکته دوم این است که در این مسیر این یک حالت غلطانی دارد من همین جا جواب آن نکته‌ای که فرمودید را هم بگویم این برای بعد از آن چه می‌شود؟ ما سه ماه، سه ماه خرید می‌کنیم.

سوال: البته من سوالم را قبل از برنامه پرسیدم بگذارید بپرسم که مردم هم بدانند، من پرسیدم که مثلا یک جنسی یک کالایی دو ماه دیگر، سه ماه دیگر ۲۰ درصد ممکن است گران شود آیا شهرداری تهران تدبیر کرده برای اینکه حالا که تعهد داده در این شش ماه این ۱۲ قلم کالا و اشاره کردید سه قلم هم آبان به آن اضافه خواهد شد ان‌شاالله، ۱۵ قلم کالا بدون هیچ حرف و حدیثی در این ۱۵ ماهه ثابت باشد؟ اگر ثابت هست و تعهد شهرداری تهران به هموطنان‌مان به همشهریان‌مان است چگونه تامین می‌کند این کالا‌ها را که ضرر و زیانی در هیچ حوزه‌ای صورت نگیرد؟

زاکانی: ما از طریق واردات و از طریق خرید داخل با حذف واسطه‌ها آمدیم یک میزانی از کالا‌ها را در اختیار گرفتیم که این میزان کالا‌ها از بازار جمع نشده که بخواهد بازار را تحت تاثیر قرار بدهد.

سوال: یعنی به کسب و کار‌های خصوصی؟

زاکانی: نه آن بازار سر جای خودش دارد کار می‌کند مثل این که همین الان ما در میادین میوه و تره بارمان در ۳۱۶ میدان میوه و تره بار داریم عرضه می‌کنیم ۱۵ هزار تا هم بیرون میوه فروشی است آنها دارند کار خودشان را می‌کنند ما هم کار خودمان را می‌کنیم، اما کار ما یک اهرمی است که حباب قیمت را می‌شکند اولا، ثانیا یک اثر مستقیمی در زندگی مردم دارد. ما در حقیقت خریدمان را که انجام دادیم بسته اول را خریدیم و این‌ها همه در انبار‌ها و در سردخانه‌ها هست، مردم عزیز شروع به خرید می‌کنند و ما همزمان داریم خرید می‌کنیم همزمان داریم خرید می‌کنیم و امکانی را ایجاد می‌کنیم که برای شش ماه این قیمت ثابت بماند و این قیمتی که الان ما داریم مثلا شکر و روغن دو تا از اقلام ما است که قیمت این‌ها قیمت مصوب است، ما قیمت مصوب امروز را پایه قرار دادیم و تا شش ماه با همین، اگر قیمت مصوب هم تغییر کند ما همین قیمت را می‌دهیم، چون ما به اندازه‌ای رفتیم تفاهمنامه و قرارداد بستیم و خریدیم که تا شش ماه بتوانیم مابه ازای نیاز جامعه‌مان را جبران کنیم.

سوال: پس برای اجرا ساز و کار دارید؟

زاکانی: بله ما برای این موضوع، حداقل ماه‌ها است که درگیر آن هستیم، ما شش تا بسته داریم که این اولین بسته کار ما است که می‌تواند گره از زندگی مردم باز کند بار مردم را سبک کند که وظیفه ما است. این جا این قیمت، قیمت مصوب است برای امروز، آینده اگر هم تغییر کند ما همین قیمت می‌دهیم، اما در برنج و گوشت و حبوبات و ماکارونی و هر چه که هست در ۱۲ قلم، و بعد هم آن سه قلم این‌ها قیمت شان امروز ۵ تا ۵۰ درصد زیر قیمت میادین ما است. همین امروز که ما داریم می‌دهیم به مردم، ۵ تا ۵۰ درصد، چهل و خورده‌ای نزدیک ۵۰ درصد، این قیمت باز ثابت می‌ماند برای شش ماه یعنی اگر تورم هر چقدر رشد کند، ما اثری از تورم در زندگی مردم نمی‌گذاریم وارد شود ما یک سپر مشخصی را ایجاد کردیم که در زندگی مردم تورم در حوزه معیشت شان وارد نشود؛ لذا این ۱۲ قلم را عنوانش را تورم صفر گذاشتیم که بعد هم میشود ۱۵ قلم.

سوال: چون پرسیدم ساز و کار، منظورم این بود که مثلا یک خانواده برا‌ی تهیه این ۱۲ قلم مراجعه می‌کنند به میادین میوه و تره بار یا فروشگاه‌هایی که تحت نظارت شهرداری تهران است، میزان تخصیص یافته این ۱۲ قلم کالا به آنها چند بار در ماه می‌توانند؟ چگونه می‌توانند؟

زاکانی: الان توضیح می‌دهم. اولا هر خانواده بنا بر بعد خانوار خود می‌تواند خرید کند یعنی اگر یک خانواده ۵ نفره است یک خانواده ۴ نفره است این‌ها با هم تفاوت دارند من برای یک نفرشان توضیح می‌دهم بعد این را شما ضربدر هر عددی بکنید که آن خانواده هستند، جنابعالی که خدا انشاالله توفیق بدهد و داده هم به جنابعالی و همسر محترم و خانواده تان، این ۴ نفر، ماهی ۸ کیلو برنج دارید ماهی ۲ کیلو گوشت دارید ۲ کیلو سویا دارید، ۴ کیلو حبوبات دارید، که ۵ قلم قابل همان‌طور که اختیار می‌کنید، می خرید، ۱۶۰۰ گرم روغن دارید یک کیلو شکر دارید و ۴ تا بسته ماکارونی ۷۰۰ گرمی دارید و ۴ تا بسته خرمای ۶۰۰ گرمی دارید یعنی این ۴ تا ۴ تا که گفتم تقسیم تعداد خانواده می‌شود و میزان پولی که برای یک نفر برای بسته آن اگر برنج خوب‌تر را انتخاب کند، چون سه نوع برنج است خودش انتخاب می‌کند می‌گوید من این برنج را می‌خواهم که توضیح هم می‌دهم چگونه، ۲ میلیون و ۲۶۷ هزار تومان برای یک نفر در می‌آید که اگر این را ضربدر ۴ بکنید عدد آن حدود نزدیک ۹ میلیون، عدد یک کم بالاتر از ۹ میلیون است، لذا خوراک یک خانوار را به معنی مقدمه آن را تامین می‌کنیم به اختیار خانوار می‌تواند خرید کند و نگذاریم که تا شش ماه این تغییر کند.

همین ۲ میلیون و ۲۶۷ هزار تومان برای یک نفر باقی خواهد ماند که اگر ۵ نفر باشند ضربدر ۵ می‌شود و ۴ نفر باشند ضربدر ۴ می‌شود و به همین ترتیب، چگونه بخرند؟ باید به درگاه شهرزاد مراجعه کنند، ما دو تا درگاه در مجموعه شهرداری بالا آوردیم یک شهرزاد است برای خدمات عمومی، یک شهریار است برای خدمات تخصصی، مثلا الان ما داریم شهرسازی خودمان را داریم غیرحضوری می‌کنیم. شهرداری غیر حضوری رونمایی می‌شود، برای غیر حضوری شدن؛ موضوعات مالی اقتصادی ما در شهریار است موضوعات ملکی در شهریار است خدمات تخصصی شهرداری، اما خدمات عمومی توی شهرزاد است در شهرزاد مراجعه می‌کنند معلوم که یک بسته‌ای را آن‌جا تحت عنوان موضوع تورم صفر می‌توانند مشاهده کنند اونجا وقتی اشاره کنند و بگذارند روی آن بسته امکانی را ایجاد می‌کند که فرد سرپرست خانوار فقط لازمه کد ملی خود را بدهد هیچی دیگر نمی‌خواهد اسمش را بگوید، کد ملی خود را بگوید فوری به صورت برخط از ظرفیت‌هایی که در کشور متصل است به عنوان پشتوانه‌های شهرزاد در می‌آید که این فرد بعد خانوارش چند نفره، اهل تهران توی تهران دارد زندگی می‌کند و این مشمول آن خواهد شد و همان جا می‌رود انتخاب بکند، همان‌جا پشت‌بندش درمی‌آید که شما ماهانه آن قدر می‌توانید خرید بکنید، بعد خانوارش هم معلومه مثلاً سه نفر باشیم که شش کیلو برنج می‌توانی بری بخری تا سه تا بسته ماکارونی می‌توانی بگیری، پنج نفر باشند تا ده کیلو برنج می‌تواند بخرد.

آن‌جا ساده‌سازی شده معلوم است با انگشت اشاره اونجا ثبت نام است و اونجا سرجمع میشود و قیمتش هم معلومه مشخص است خودش انتخاب می‌کند می‌داند که می‌خواهد این را بخرد با چه قیمتی می‌خرد معلوم است، انتهایی آن که جمع زده می‌شود تسویه که می‌کند بعد می‌تواند سه جور دریافت کند. یک جور درب منزل دریافت کند مثل همین این پیک موتوری که می‌آورند همان اقلامی که درب منزل تحویلش می‌دهند، می‌تواند چیز‌های دیگر هم بخرد، همزمان بگوید من هم این بسته‌ها را می‌گیرم هم چیز‌های دیگر میوه و تره‌بار هم بگیرم چیزای مختلف می‌خرم یا نه می‌تواند مراجعه بکند به صد و هشت تا میدان میوه و تره‌بار ما یا هجده تا شهروند ما مراجعه کند که این صد و هشتاد به اضافه آن هجده تا در مهر است. در آبان‌ این دو برابر می‌شود دویست و شانزده تا میدان میوه و تره‌بار، چون یک حوزه زیرساختی را لازم دارد.

سوال: پس فعلاً منتخب‌ها هستند؟ در همه مناطق؟

زاکانی: در همه مناطق؛ صد و هشتاد تا هستند؛ بعد تعدادشان بیشتر می‌شود. امکانی را ایجاد می‌کند که ماحصل این امکان می‌تواند خرید خودش را ببرد آن‌جا حضوری دریافت کند، پس هم درب منزل قابل تقدیم است، هم خودش حضوری می‌تواند خرید کند می‌رود آن‌جا تحویل می‌گیرد، چون این‌ها همه به هم پیوسته است.

سوال: کیفیت‌ها؟

زاکانی: کیفیت‌ها همه یکپارچه است.

سوال: یک سؤالی که خیلی مطرح می‌شود، دولت در این طرح با شما همکاری کرده؟ پول این طرح را دولت داده؟ بعضی‌ها می‌گویند؟

زاکانی: نه، دولت لازم نیست که پول بدهد، دولت نه پول می‌دهد، نه لازم است پول بدهد، اما دولت حتماً حمایت می‌کند. یعنی آقای رئیس جمهور هفته پیش از من پرسید که شروع شد؟ نشد؟ چی شد؟ یعنی هفته قبل از آن من گفتم از فردا یا پس فردا شروع می‌کنیم که از پس فردای آن، سه‌شنبه ما شروع کردیم و در همین هفته که هیئت دولت یکشنبه بود، آن‌جا راجع به خوبی این طرح بحث شد. علاوه بر آن آقای رئیس جمهور هم دستور دادند یک کمیته پنج‌نفره‌ای شکل گرفت که البته یکی دو نفر هم اضافه شدند، اما در نشست، پنج نفر تصویب شد که این را دنبال بکنند و این الگو را برای کل کشور بتوانند تعمیم بدهند.

سوال: بررسی‌ها شروع شده؟ شرایط برای اجرا در کل کشور آماده است؟

زاکانی: در نشست، بحث شد، اما باید دعوت کنند. شکل نگرفته، رئیس محترم بانک مرکزی بود، رئیس محترم سازمان برنامه و وزرای محترم کشور و کشاورزی و بنده، این پنج نفر بنشینند این الگوی تهران را برای کل کشور بتوانند تعمیم بدهند.

سوال: آقای دکتر در کلان‌شهری مثل تهران، می‌توان این کار را اجرایی کرد؟

زاکانی: این کار را باید کسی گردن بگیرد، یعنی اینکه یک مجموعه‌ای بیاید این را به عهده بگیرد و بگوید من این را دنبال می‌کنم. این خیلی مهم است.

سوال: آن‌جایی که گفتید، من ریسک‌ها را پذیرفتم؟

زاکانی: هم ریسک‌ها را بپذیرد، هم زیرساخت آن را ایجاد بکند. الان ما زیر ساختی که هست، قابل انتقال است. مثلاً شهرزاد، قابل انتقال به کل شهرداری‌های کشور است و این قابل انتقال هست و به بانک‌های اطلاعاتی هم متصل و قابل اجرا است، اما اینکه این در شهر‌های دیگر قابل اجرا است، هر شهرداری که ان‌شاءالله بیاید این کار را به صورت جدی بر عهده دارد، چون بر محور شهرداری‌ها است این کار را به عهده بگیرد، قابل اجرا است برای کل کشور.

سوال: راجع به طرح تصویب دوازده قلم کالای اساسی نکته‌ای هست، می‌دانم که نکته زیاد است؟

زاکانی: بله ابعاد مختلف دارد، اما مردم عزیزمان بدانند که این طرح آمده تا لبخند بر لبان آنان بنشیند و این طرح را با دل و جان، مجموعه مجری آن دارند کار می‌کنند برای اینکه نگذارند که آمریکا در دشمنی اقتصادی‌ خود موفق بشود، لذا الان چه کسانی ناراحتند؟ کسانی که خیلی به ما خیر و برکت می‌رسانند، حالا دعا می‌کنند یا نه؟ بعضی‌ها دارند نفرین می‌کنند. آنهایی که دارند نفرین می‌کنند ببینید این عقبه‌شان کجاست؟ این‌هایی که خارج از کشور ناراحتی می‌کنند، علاقه دارند ملت ایران آسیب بخورد، اما این یک سپری است که نمی‌گذارد ملت ایران آسیب بخورد. لااقل از تهران شروع می‌شود و به سرعت به شهر‌های دیگر، ان‌شاءالله قابل اجرا است.

سوال: الان در این تعداد میادینی که اشاره کردید در مناطق شهرداری تهران همشهریان تهرانی شهرزاد را چک می‌کنند سرپرست خانواده می‌تواند اون قلم‌هایی که به خانواده اختصاص پیدا کردند اونجا ببیند جزئیات را دریافت کند.

زاکانی: الان یک عده رفتند دیدند انتخاب‌کردند نخریدند، یک عده هم دیدند انتخاب‌کردند خریدند.

سوال: پس در رصدید؟

زاکانی: من پشت سامانه شهرزاد دائماً با مسئولینش ارتباط می‌گیرم هم سامانه را هم پشتش را می‌ببینیم که عدد و رقم‌ها چیه چگونه، چون ما باید دستمان باشد که چه اتفاقی دارد میفتد و بحمدالله مسیر رو به رشد است و این رو هم بگویم که به‌هرحال وقتی زمان می‌گذرد و فاصله بین این قیمت ثابت با شیب تورمی بیشتر می‌شود اون پنج تا پنجاه درصد رشد پیدا می‌کند فاصله می‌گیرد.

سوال: و شما برای آن آماده‌اید؟

زاکانی: صد درصد.

سوال: آقای دکتر زاکانی می‌خواهیم به مادران تهرانی چشم‌روشنی بدهید بفرمایید چطوری و از چه ساز وکاری؟ کدام مادران تهرانی مشمول این چشم روشنی خواهند شد؟

زاکانی: به مادران عزیز که از ابتدای سال هزار و چهارصد و پنج یک نورسته و عزیز فرزند عزیزی را به دنیا آوردند و این تا دو سال این خدمت ارائه خواهد شد و به هر فرزند و به خاطر اینکه این فرزندان عزیز چشم روشنی‌های در واقع خانوار هستند به تعبیر یک حدیث نورانی رسول گرامی اسلام صلی‌الله علیه و این دستور قرآن است و این طور که هست قره اعین را به عنوان یک دعا به عنوان یک طلب ذکر می‌کند که این چشم روشنی که از اینجا از این در واقع فراز‌های نورانی گرفته شده که اولاً این حقی است که خود نوزادان دارند و اون‌ها هم شهروند ما هستند ما باید نوکری آنها را بکنیم لذا این نکته اول، نکته دوم مادران عزیزی هستند که در واقع این گل‌های عزیز را به دنیا آوردند و مادر هم محور خانواده است ما برای هر فرزندی، چون همین اخیر صحبتی کردم یک عزیزی برگشت به من گفتش که ما خدا به ما سه تا بچه داده خدا خدا رو شکر الحمدالله خوب سه برابر می‌شود برای هر فرزندی سه و نیم تا چهار میلیون اعتبار در ماه در نظر می‌گیرند و مادر عزیز مراجعه می‌کند به شهرزاد توی شهرزاد اونجا باز بسته چشم روشنی هست اونجا مشخصات در واقع خودش را می‌ده و مشخصات فرزندان می‌دهد به صورت مشخص این از ثبت احوال استعلام می‌شود و این وقتی مشخص شد، آن موقع بسته اعتبار برای مادر تا دو سال باز میشود برای این فرزند به تعداد فرزندان این بسته‌ها اضافه میشود که دو و نیم میلیون میتواند ماهانه برود از شهروند یا از میادین ما خرید کند یک اعتباری است کیف پولش پر می‌شود دو ونیم میلیون می‌تواند ماهانه خرید کند یا ملزومات خودش یا نوزادش، چون ما از طرفی هم رفتیم دنبال کردیم که کارخانه‌هایی که ملزومات نوزادان را بیاورند وعرضه کنند و ما بتوانیم قیمت را بشکنیم از واسطه نخریم و بتوانیم قیمت را بشکنیم و نکته دوم این دو نیم میلیون سر جای خودش است کنار آن پانصد هزار تومان تا یک میلیون تومان هم میتواند از خدمات شهر سالم ما استفاده کند ما نوزده تا شهر سالم داریم در سراسر شهر که میتواند برود خدمات بگیرد خدمات بهداشتی و درمانی بگیرد این پانصد هزار تومان برای همه است پانصد هزار تومان اضافی برای دهک‌های یک تا سه جامعه است آن پانصد هزار تومان اضافی کنار آن هم پانصد هزار تومان میتواند برود خدمات فرهنگی بگیرد همین الان میتواند برود از سینما‌ها و امکانات مختلف ما استفاده کند از گردشگری ما که روز به روز هم این دایره اش گسترده‌تر میشود لذا سه و نیم میلیون برای همه و برای دهک‌های یک تا سه چهار میلیون در ماه برای هر فرزند در نظر گرفته و اعتبار داده میشود و مثلا خانواده میتواند همین خرید اقلام معیشتی را از همین اعتبار انجام بدهد دیگر لازم نیست پول بدهد دو ونیم میلیون در ماه میتواند برای فرزند و خود از همان کالا‌هایی که من عرض کردم میتواند خرید بکند یا هرچی لذا این چشم روشنی وظیفه ماست و تقدیم مادران خوب و عزیزمان می‌شود.

سوال: گفتید چند بسته حمایتی دیگر برای شهروندان تهرانی دارید و دارید رویش کار می‌کنید و تا به مرحله اجرا در بیاورید همه آنچه که اشاره می‌کنید مردم برایتان دعا می‌کنند در جهت رفاه هموطنان است بسته‌های بعدی در چه موضوعاتی است و قرار است کی اجرا شود و بسته‌های شش ماه که دارید اجرا می‌کنید و دارید به نظر میرسد که قرار است در بازه زمانی طولانی تری در مرحله اجرا در بیاید آیا قرار است مثلا زمانش اضافه‌تر شود مثلا به یکساله و دوساله و قیمت‌هایی که هر روز تغییر می‌کنند برای هموطنان در کالا‌های اساسی ثابت بماند؟

زاکانی: بسته اول ما چند نوع کار دیگر هم داریم انجام میدهیم فقط این نیست آن بسته قیمت‌ها و معیشت من خدمت مردم عزیزمان و خانواده‌های گرامی عرض کنم ما شهروندمان، به عنوان یک فروشگاه زنجیره‌ای از هفته گذشته پنجاه درصد سود بازرگانی اش کم کردیم پنجاه درصد سود بازرگانی را کم کردیم میانگین حدود یازده تا سیزده درصد سود بازرگانی است که میتوانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای داشته باشند ما از آن پنجاه درصدش را کم کردیم برای اینکه پنجاه درصد از آن کم شود یعنی چی پنج شش هفت درصد تا ده درصد بنا به نوع جنس و کالا ارزان‌تر جنس تمام میشود برای عموم مردم و محدودیت ندارد هر چه قدر میخواهند بروند بخرند یا مثلا توی هفت تا منطقه مان ما داریم بازارچه می‌زنیم که استان‌ها مستقیم بیایند کالا‌های خودشان را عرضه کنند امروز من پیگیری کردم پنج تا از این مراکزمان آماده هست و از فردا تحویل استان‌ها میشود که آنجا میزان در واقع ارزانی، ارزان‌تر از میادین میوه و تره بار ما هست.

سوال: کدام مناطق؟

زاکانی: مناطق دو، چهار و پنج و پانزده و هفده و بیست و بیست دو که الان پنج تا منطقه اش مهیاست و داریم تحویل میشود و مثلا ما مرغ آنجا بناست کیلویی دویست و ده تومان ارائه شود مرغی که الان در بازار دویست و هشتاد و نود تومان است یا در میادین ما دویست و سی پنج، چهل تومان است اینجا باز ده درصد پایین‌تر از میادین ما دارد عرضه میشود به خاطر این که مستقیم گوشت و برنج و همه اینها عرضه میشود.

سوال: دائمی هست این بازارچه ها؟

زاکانی: این را ما گفتیم سه ماه داریم بعد از سه ماه این را ادامه می‌دهیم این را اصلا ما یک سنخی است ما داریم یک جنس جدیدی از نوع خدمت را داریم در بیست و دو منطقه مان میخواهیم ارائه دهیم از هفت منطقه شروع کردیم که از پنج مطنقه اش شروع کردیم دو منطقه دیگر آماده میشود این را یک تجربه‌ای می‌کنیم توسعه میدهیم به کل مناطقمان ودر کنار میادین مان یک جای عرضه مستقیم کالا‌های تولیدی از استان‌ها را داریم برقرار می‌کنیم یک امکانی شود برای عزیزان شهروندمان می‌خواهم عرض کنم که این یک قلم دو قلم کار نیست ما از چند جهت داریم به قله خدمت نوکری که حوزه معیشت هست داریم بالا می‌آییم که این قله را برای مردم فتح کنیم نکته این که بعد از شش ماه نازل به آن دوازه قلم بعد از این شش ماه چه خواهد شد ما بناست سه ماه، سه ماه خرید‌های خودمان را تکرار کنیم و مسیری را برویم که توی این شش ماه که قیمت را ثابت نگه داشتیم شش ماهه آینده را قیمتش را معلوم کنیم مثلا بگوییم توی این کالا ما پنج درصد رشد تورمی میگیریم ما همه اش قیمت تمام شده است ما اصلا یک ریال سود اینجا مقصود و مد نظرمان نیست آن هم به خاطر این است که در این وانفسایی که دشمن دارد جنایت می‌کند مردم ما بدانند که مجموعه و مجموعه‌هایی است، چون همه کشور دست به دست هم داریم میدهیم که میخواهند نوکری آنها را بکند و دشمن نتواند هجمه بکند و اقتصاد خانوار را به هم بزند، اما بسته‌های دیگرمان ما این هفته آینده بسته سومان رونمایی میشود بسته اشتغال یا کار در خانه که این بسته هموطنان و شهروندمان ما میدانند ما حدود سی تا کوثر داریم مراکز کوثر داریم و شاید غریب چهل و پنج هزار نفر، چهل و سه هزار نفر هست که خانم‌ها و فرزندانشان آنجا کار می‌کنند و تولید می‌کنند و به مراکز مختلف این تولیدات عرضه میشود، اما کاری که داریم انجام می‌دهیم هفته آینده یکی کاری است که شاید از یکسال پیش دنبال شد که بتوانیم اقتصاد را داخل منازل ببریم و منازل را از درون تقویت کنیم الان شش تا زنجیره است چهارتا زنجیره آن هفته آینده رونمایی میشود که زنجیره پوشاکش است زنجیره گوهرسنگ زیورآلات است، زنجیره اقتصاد دیجیتال و زنجیره خلاق فرهنگی این چهار تا زنجیره از ابتدا تا انتهایش را طراحی کردیم یعنی افراد می‌آیند ثبت نام می‌کنند در شهرزاد اعلام میشود مردم می‌آیند انتخاب می‌کنند می‌گویند که ما علاقه داریم در گوهر سنگ کار کنیم توی زیور آلات یا پوشاک کار کنیم هر چی که هست به تبع بررسی میشوند مصاحبه میشوند و می‌روند در مراکزی که ما داریم برای مهارت افزایی اینها مهارت یاد می‌گیرند زیر دست اساتید بعد ما امکانات اولیه بهشون میدهیم آن امکانات اولیه را می‌آورند داخل منزل شروع می‌کنند تولید کردن و این تولیدشان می‌آیند در سیکل اعتبار سنجی ودائما نظارت میشود کیفیتش بالا می‌آید و می‌آید در سیکل فروش و تا انتها حتی صادرات هم زنجیره اش را دیدیم برای اینکه خانواده‌ها از درون تقویت شوند مثلا یک مادر عزیزی که داخل خانواده هست ساعت‌های خاصی را که میتواند اختصاص بدهد به این یا فرزند عزیزی که هست یعنی ما کس بیکاری نداشته باشیم ما به ازای این یک هویت اقتصادی برای شهر تهران ایجاد شود تهران شهر مولد در اقتصاد این بسته هفته آینده مان.

بسته هفته چهارم بسته مسکن ماست می‌دانید که در کل کشور یک میلیون و سیصد هزار هکتار کل عرصه روستا‌ها و شهر‌های ماست و این قانون مکلف کرده دولت را که ملحقاتی به شهر‌ها داشته باشد از حریم به محدوده شهر اضافه کند و این عین متن قانون است و باز قانون دولت را مکلف کرده دنبال کند وزارت راه و شهرسازی برای نوسازی بافت‌های فرسوده، همین جا من خدمت شما عرض کنم که یکی از فرصت‌های طلایی دولت برای جدا شدن از نفت برای گرداندن منابع مالی خود دولت و ارائه خدمت همین قانون الحاق به شهر‌ها است دولت الان خودش سازمان ملی زمین و مسکن ۹۰۰ هزار هکتار زمین قابل الحاق به شهر‌ها یا ایجاد شهرک‌های نوین را دارد که اگر این کار را بکند میتواند با الزاماتی اتفاقا شهرک‌های سبز و نوینی را داشته باشد که از نظر انرژی و آب ۴۰ درصد ۳۰ درصد، ۴۵ درصد کمتر مصرف کنند نسبت به همین شهر‌هایی که هستند و از قبل این ما محاسبه کردیم اگر سالی ۵ درصد یعنی مجموعه‌های کارشناسی محاسبه کردند سالی ۵ درصد دولت این کار را انجام بدهد سالی دو هزار همت این عایدی برای دولت دارد، علاوه بر این که اساسا بازار مسکن هم می‌شکند اساسا امکان سوداگری مسکن را از بین می‌برد این سر جای خودش، آن کاری که ما داریم انجام می‌دهیم ما در تهران آمدیم یک درصد سطح تهران را، چون تهران حدود نزدیک کمتر از ۷۰ هزار هکتار است ما آمدیم ۶۲۹ هکتار را شناسایی کردیم در ۱۸ منطقه مان، که این‌ها ناپایدار و فرسوده‌اند و نیاز به نوسازی دارند و برای آنها طرح تهیه کردیم دنبال کردیم و الان دو هفته آینده ۱۰ تا از این مجموعه خودمان را شروع می‌کنیم وقتی این مجموعه‌ها شروع می‌شود اساسا شهر نوسازی می‌شود ایمن میشود، پایدار می‌شود و سرانه‌های هفت گانه در درون این لکه‌های در نظر گرفته شده در این ۱۸ منطقه ما ایجاد میشود و ساختمان‌ها از نوع ساختمان‌های سبز و دارای آن الگو‌های مصرف انرژِی مناسب و خوب در نظر گرفته می‌شود یک امکانی است برای این که هم شهر نوسازی شود هم بخشی از این واحد‌ها امکانی را ایجاد بکند که وقتی در معرض فروش برای مردم قرار می‌گیرد قیمت مسکن کاهش پیدا کند مثلا این کاری که در خانه ریز ما کردیم در خانه ریز ما ۷۲ واحد را در منطقه ۵ آمدیم بعنوان یک الگو عرضه کردیم و این ۷۲ واحد به سرعت توسط مردم خریداری شد یعنی به متراژی که مستعد اجازه خرید داشتند خریداری شد و قیمت آن هم ۱۳۰ میلیون تومان زیر قیمت منطقه است، چون قیمت کارشناسی است، کارشناس می‌آید قیمت می‌گذارد نه در بنگاه سوداگری شود و خودشان به خودشان بفروشند و قیمت‌ها را بالا ببرند و مردم را زیر سنگ خودشان نگه دارند علاوه بر این مسکن اجتماعی است، علاوه بر این مسکن استیجاری حرفه‌ای است، که به صورت اجازه داری حرفه‌ای، من بعنوان مدیریت شهری داریم وارد یک عرصه جدیدی می‌شویم که اجاره داری حرفه‌ای را در شهر تهران پایه اش را شهرداری تهران بگذارد مسکن اجتماعی را پایه اش را شهرداری تهران بگذارد و ما این کار را به جد داریم دنبال می‌کنیم برای این که الان ۵۱ درصد مردم تهران خانواده‌ها اجاره نشین هستند و برای اجاره نشینی شان هم ۶۷ درصد حقوق مکفی هم داشته باشند باید اجاره بدهند بعد هر باری هم که اجاره می‌کنند قلب شان می‌تپد که سال دیگر چه اتفاقی می‌افتد این نیازمند به یک ثبات آرامش است این ثبات آرامش را شهرداری تهران از دو هفته دیگر ورود به بازار مسکن می‌خواهد داشته باشد و بتواند هم به صورت حرفه‌ای وارد بشود کل شهرداری‌های دنیا بسیاری از جا‌ها این بعنوان یک تکلیف برایشان هست و این بخش در قانون هم به ما تکلیف کرده لذا این هم یک بسته بسیار شفاف، مشخصی است که مردم حتما این مسیر که شروع بشود آینده بسیار درخشانی دارد.

سوال: آقای دکتر زاکانی وقتی تاکید می‌کنند که ورود پیدا میکنند به مسکن اجتماعی، ورود پیدا می‌کنند به مسکن استیجاری، ورود پیدا می‌کنند به بحث تنظیم بازار و تثبیت کالا‌های اساسی این در حالی است که تاکید کردند که وظایف ذاتی شهرداری تهران خیلی پرقدرت و خیلی پررنگ دارد دنبال می‌شود و خودش دستاورد‌های بسیار زیادی را در روز‌های گذشته در هفته‌های پیش و ماه‌های اخیر به همراه داشته، آقای دکتر می‌دانم بحث اقدامات شهرداری تهران در حوزه‌های مختلف خیلی پرقدرت دارد انجام می‌شود و مستمرا شما هم روی هر کدام از آنها با جزئیات نظارت می‌کنید، اما به بضاعت زمانی ماچند دقیقه‌ای هم وقت داریم راجع به جنگ و واحد‌های آسیب دیده، مناطق مسکونی آسیب دیده از محضر شما سوال بپرسیم. ضمن این که باز هم اشاره بفرمایید به تعداد واحد‌های آسیب دیده از جنگ و خباثت‌ها و شرارت‌های دشمن ما در هر اتوبانی و در هر منطقه‌ای که راه می‌رویم می‌بینیم که بخش زیادی از آن‌ها یک مراحلی را طی کرده و بعد هم که دوباره سر می‌زنیم از آن منطقه یا آن محل یا آن گذر عبور می‌کنیم می‌بینیم که هر مرحله دارد پیشرفت می‌کند. بازسازی‌ها به کجا رسیده؟

زاکانی: ما این جا یک نصابی داریم که روی اسرائیل را کم کردیم اسرائیل خیلی پررو است و ادعا داشت که او مثلا می‌تواند چه کار کند چه کار کند یک ادعا‌هایی را متوهم‌ها بیان می‌کنند. ما یک مسیری را شروع کردیم از جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۱۲ روزه ۸۵۲۰ واحد آسیب خورد در جنگ ۴۰ روزه ۵۱ هزار و ۴۷۰ واحد آسیب خورد. خود رسانه‌های خارجی یک بار یک مروری کرده بودند گفته بودند که آن کاری که در تهران دارد اتفاق می‌افتد بسیار جلوتر از کاری است که مجموعه‌های اسرائیلی برای بازسازی محیط‌های پیرامون آسیب خورده شان دارند. گرچه آنچه که در تهران اتفاق افتاد ناجوانمردی آنها در زدن خانه‌های مسکونی مردم بود با این حال این کار پذیرفته شد ما داوطلبانه این کار را پذیرفتیم و بحمدالله امروز من می‌توانم خدمت شما عرض کنم که ما، چون یک الگویی داریم مبتنی بر آن الگو عمل می‌کنیم کلیه اموراتی که به شهرداری مربوط بوده در بازسازی و نوسازی از ما عبور کرده، الا این که یک خانواده‌هایی باشند که آن خانواده‌ها با هم به تفاهم نرسیده باشند یعنی طرف دیگری یک موضوعاتی داشته باشد وگرنه الان الحمدالله در مسیر سازندگی در مسیر کار و تلاش و برای آنها هم بیش از ۲ هزار و اندی چند صد خانه را اجاره کردیم آن خانه‌هایی هم که دارد نوسازی می‌شود خانواده‌ها در خانه‌های استیجاری شان هستند اجاره هایشان را ما می‌دهیم پیش پرداخت شان را هم ما کردیم و یک هدیه نزدیک ۴۵۰ میلیونی هم تقدیم شان کردیم، که انشاالله این مسیر مسیری باشد که هیچ آسیبی به خانواده‌های عزیز نخورد الا آن آسیبی که دشمن به آنها زده است.

سوال: دارد روز‌های سرد نزدیک می‌شود از شنبه هم یک خنکی ما در تهران داریم بحث داغ فصل سرد شهر تهران، بحث آلودگی هوا است چه کردید؟

زاکانی: ما برای آلودگی هوا هدف اصلی مان را گذاشتیم بر توسعه حمل و نقل عمومی مان و کاهش میزان تردد خودرو، همین طرح رئیس جمهور محترم که فرمودند سه شنبه‌ها ادارات بدون خودرو بیایند افراد ما اعلام آمادگی کردیم تا ۵۰۰ دستگاه اتوبوس می‌توانیم برای ادارات به صورت سرویس بگذاریم به شرطی که خود این ادارات در همین جلسه قبل در دولت من اعلام کردم.

سوال: شهرداری شروع کرده خودش بدون خودرو؟

زاکانی: ما عرض مان این بود که این کاری که هست که دولت می‌خواهد انجام بدهد را ما بتوانیم پشتیبانی کنیم که این کار از گل و آب در بیاید، اما آن که ناظر به اساس تهران است ما یک جریان جدی در حوزه انرژی داریم و در حوزه بحث برقی کردن تهران که از اتوبوس شروع کردیم تاکسی الان روی موتور داریم می‌آییم موتور بخش زیادی از آلایندگی را دارد ما داریم روی موتور می‌آییم یک سرمایه گذاری سنگینی می‌کنیم که انشاالله برقی سازی بتواند انضباط و دقت بیشتر را برای شرایط آلودگی هوا فراهم کند.

سوال: طرح را شروع کردید ما از شما قول می‌گیریم به جهت استمرار طرح و بحث‌های نظارتی موضوعات مختلف، زود به زود به گفتگوی ویژه خبری بیایید در خصوص هم تثبیت قیمت‌ها هم طرح‌هایی که دارید در شهر تهران اجرایی می‌کنیدما نکات تکمیلی‌تر و جزئی‌تر را از محضر شما بگیریم.

زاکانی: ما آمادگی داریم ما با دولت محترم تفاهم کردیم هم در حوزه سلامت ورود کنیم هم در حوزه انرژی، یک تفاهمنامه‌ای نوشتیم که آن هم انشاالله بعدا خدمت شما تقدیم خواهیم کرد.